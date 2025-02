Mondiali, paura per Sofia Goggia: l'azzurra cade nelle prove della discesa

La fuoriclasse bergamasca stava testando la pista in vista della gara, in programma nella mattinata di sabato 8 febbraio, quando ha perso l'equilibrio all'uscita dell'ultimo salto scivolando per una decina di metri. Goggia si è però rimessa prontamente in piedi e, come riportato dall'ufficio stampa della Federazione Italiana Sport Invernali, non avrebbe riportato problemi fisici.