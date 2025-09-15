Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI ALPINO

L'Italia dello sci si stinge al fianco di Matteo Franzoso: niente allenamenti per gli azzurri della velocità

La squadra guidata da Dominik Paris ha deciso di saltare la sessione domenicale dopo il terribile incidente avvenuto sulle piste cilene 

15 Set 2025 - 12:37
© Getty Images

© Getty Images

Matteo Franzoso continua a combattere in un letto di ospedale a Santiago del Cile dopo il terribile volo compiuto in un allenamento di discesa libera a La Parva. Il 25enne genovese ha riportato un importante trauma cranico che ha spinto i medici a indurlo al coma farmacologico in attesa di sviluppi. Gli stessi che stanno attendendo anche i suoi compagni di squadra che, dopo il grave infortunio patito dallo sciatore ligure, hanno deciso di non proseguire con il ritiro.

Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Marco Abbruzzese hanno deciso di fermarsi e saltare gli allenamenti nella giornata di domenica 14 settembre, decisi a rimanere vicini al proprio connazionale e in attesa che qualcosa si possa muovere. Nel frattempo in Cile sono volati non solo il papà Marcello e la mamma Olga, ma anche il fratello Michele, allenatore dello Sci Club Sestriere, decisi a tenere compagnia all'azzurro, sperando che l'ematoma si possa ridurre proprio in vista del ventiseiesimo compleanno, programmato per il 16 settembre. 

sci
italia
matteo franzoso

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
DICH BRIGNONE DICH

Il trionfale ritorno di Federica Brignone

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:19
DICH BRIGNONE DICH

Il trionfale ritorno di Federica Brignone

I più visti di sci

Brignone allontana Milano-Cortina 2026: "La mia salute vale più di un evento sportivo"

Matteo Franzoso

Franzoso resta in coma farmacologico, i genitori volano in Cile riportando un trauma cranico

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

Brutta caduta per Franzoso in allenamento in Cile: serio trauma cranico, è in coma farmacologico

Federica Brignone: le immagini della terribile caduta agli Assoluti

Brignone, il recupero procede: corsa sul tapis-roulant e sorrisi al J-Medical

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:36
Matilda Ferrari, giovane promessa del pattinaggio, investita e uccisa sulle strisce pedonali
13:25
Unimatic x Tutto Bene: l'orologio edizione limitata
13:24
Sarri: "Derby partita più difficile della mia carriera". Per Rovella e Castellanos stop "non gravi"
Juve, ora la Champions
13:24
Juve, ora la Champions
13:15
Salernitana, interesse per José Machin