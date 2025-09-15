L'Italia dello sci si stinge al fianco di Matteo Franzoso: niente allenamenti per gli azzurri della velocità

La squadra guidata da Dominik Paris ha deciso di saltare la sessione domenicale dopo il terribile incidente avvenuto sulle piste cilene
Matteo Franzoso continua a combattere in un letto di ospedale a Santiago del Cile dopo il terribile volo compiuto in un allenamento di discesa libera a La Parva. Il 25enne genovese ha riportato un importante trauma cranico che ha spinto i medici a indurlo al coma farmacologico in attesa di sviluppi. Gli stessi che stanno attendendo anche i suoi compagni di squadra che, dopo il grave infortunio patito dallo sciatore ligure, hanno deciso di non proseguire con il ritiro.
Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Marco Abbruzzese hanno deciso di fermarsi e saltare gli allenamenti nella giornata di domenica 14 settembre, decisi a rimanere vicini al proprio connazionale e in attesa che qualcosa si possa muovere. Nel frattempo in Cile sono volati non solo il papà Marcello e la mamma Olga, ma anche il fratello Michele, allenatore dello Sci Club Sestriere, decisi a tenere compagnia all'azzurro, sperando che l'ematoma si possa ridurre proprio in vista del ventiseiesimo compleanno, programmato per il 16 settembre.
