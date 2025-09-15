L'Italia dello sci si stinge al fianco di Matteo Franzoso: niente allenamenti per gli azzurri della velocità

Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Marco Abbruzzese hanno deciso di fermarsi e saltare gli allenamenti nella giornata di domenica 14 settembre, decisi a rimanere vicini al proprio connazionale e in attesa che qualcosa si possa muovere. Nel frattempo in Cile sono volati non solo il papà Marcello e la mamma Olga, ma anche il fratello Michele, allenatore dello Sci Club Sestriere, decisi a tenere compagnia all'azzurro, sperando che l'ematoma si possa ridurre proprio in vista del ventiseiesimo compleanno, programmato per il 16 settembre.