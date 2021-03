Finali sci: Robinson vince il gigante donne, Brignone quarta

SCI CDM

La neozelandese vince l'ultimo gigante beffando la Shiffrin. Bassino, seconda nella prima manche, sbaglia e finisce settima

Niente podio per l'Italia nel gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide. Federica Brignone, in rimonta dopo la prima manche, si è piazzata al quarto posto. Marta Bassino, già vincitrice della coppa di specialità, non è andata invece oltre la settima piazza (dopo il secondo posto della prima manche) per un errore commesso nella parte alta. Il successo è andato alla neozelandese Alice Robinson, che ha scalzato dal trono Mikaela Shiffrin, autore del miglior tempo questa mattina (+0.28). Terzo posto per la slovena Meta Hrovat (+0.48). Getty Images

Con quattro vittorie e un secondo posto, Bassino vince quindi la Coppa di cristallo di specialità con 546 punti, davanti proprio a Mikaela Shiffrin a 420 punti. Al terzo posto Tessa Worley con 391 punti. Brignone chiude quinta con 372 punti.

Petra Vlhova chiude con 1416 punti la Coppa assoluta che va in Slovacchia per la prima volta, seconda è Lara Gut-Behrami con 1256 punti, terza Michelle Gisin con 1130 punti. Marta Bassino è sesta con 876 punti, davanti a Federica Brignone, settima con 867 punti. Nei dieci anche Sofia Goggia, nona, con 740 punti.

"Sono contenta di aver chiuso la stagione, sono davvero stanca. E' stato positivo come ho lottato nella seconda manche - ha raccontato Brignone - Spero di ritrovare la migliore motivazione per tornare ad allenarmi al meglio. Adesso ho bisogno di staccare un po'. Il mio sogno era quello di vincere la Coppa del mondo, per me è sempre stato il traguardo più ambito. Amo sciare e lo farò per divertirmi anche a fine stagione"