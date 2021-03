Finali sci: Pinturault vince il gigante e la Coppa generale, quinto De Aliprandini

GIGANTE UOMINI

Il francese fa festa, ma tutti si lamentano con la tracciatura norvegese

Alexis Pinturault pigliatutto: il francese ha vinto il gigante di Lenzerheide aggiudicandosi la Coppetta di specialità, ma soprattutto la Coppa del mondo generale di sci. Ultimo gigante della stagione finito tra le polemiche per via della tracciatura della seconda manche da parte dei tecnici norvegesi con troppe curve. Seconda posizione il croato Zubcic a due decimi e terza per il francese Faivre (+0.21). Ottima quinta posizione per l'italiano Luca De Aliprandini che chiude una stagione da incorniciare.

Pinturault ha vinto, 19 anni dopo Frederic Covili, la coppa di gigante ma soprattutto la coppa del mondo. È il terzo francese a riuscirci dopo il leggendario Jean Claude Killy (1967 e 1968) e Luc Alphand nel 1997. Lo svizzero Marco Odermatt, unico suo rivale, ha chiuso in questo gigante solo 11°. Per l'Italia il migliore, con una bella gara tutta all'attacco, è stato Luca De Aliprandini 5° in 2.16.39. Poi in classifica c'è anche Giovanni Borsotti 14° in 2.17.35, ma con la soddisfazione di aver fatto il secondo miglior tempo della seconda manche.