Finali sci: alla Norvegia il team event, l'Italia va subito fuori

SCI

Secondo posto per la Germania davanti all'Austria

Alle Finali di Lenzerheide - con un gran freddo ma finalmente il sole - la gara a squadre di cdm è stata vinta dalla Norvegia che ha così confermato il risultato ai Mondiali. Seconda la Germania e terza l'Austria. L'Italia è stata subito eliminata dalla Germania ai quarti, esattamente come a Cortina2021. Tra gli azzurri ha favorevolmente impressionato la giovane valdostana Sophie Mathiou, oro iridato juniores in slalom, che ha vinto senza problemi la sua prova e che domani sara'' in pista nello speciale.

La gara - come spesso in passato - è stata snobbata da molte squadre importanti, come la Francia, ed ha visto soprattutto la partecipazione di atleti di seconda fila per non rischiare infortuni e non sprecare energie per i più quotati in vista delle due ultime gare individuali di sabato e domenica. Hanno partecipato solo nove squadre, partendo pertanto di fatto già dai quarti. Il tutto conferma che si tratta di una gara sostanzialmente snobbata e che - modificando il regolamento - in futuro alle Finali sarebbe facilmente sacrificabile in caso di maltempo sostituendola con la prima gara cancellata. Domani a Lenzerheide tocca al gigante uomini ed allo slalom speciale donne.