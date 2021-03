Finali sci: a Vlhova la Coppa generale, Liensberger si prende l'ultimo slalom

SLALOM DONNE

Coppetta di specialità per l'austriaca, seconda la Shiffrin

La Coppa generale di Coppa del mondo si sci va a Petra Vlhova. Alla slovacca è bastato il sesto posto nell'ultimo slalom della stagione di Lenzerheide per aggiudicarsi i punti necessari per chiudere il conto con la Gut-Behrami. Vittoria che è andata all'austriaca Liensberger che gioisce anche per la vittoria della Coppetta di specialità. Seconda posizione per la statunitense Shiffrin davanti alla Gisin. Ultima gara in carriera per Irene Curtoni con uscita nella seconda manche.

In classifica ci sono Federica Brignone 17.esima e l'esordiente Sophie Mathiou 19.esima. Parecchia Italia c'è comunque nel successo della Vlhova, grazie all'allenatore bergamasco Livio Magoni. Prima della slovacca, Magoni aveva portato alla conquista della coppa del mondo anche la slovena Tina Maze. In seguito aveva allenato anche le azzurre ma i suoi metodi di lavoro non erano piaciuti a tutte le atlete e così aveva dovuto lasciare la squadra italiana per passare con Vhlova.