Discese, speciali e giganti: un grande amore chiamato sci alpino

Da Zeno Colò a Sofia Goggia, passando per Gustavo Thoeni, Piero Gros, Alberto Tomba e tutti i più grandi. Non semplicemente un compendio storico dello sci alpino ma un modo per rivivere emozioni straordinarie, con spunti e aneddoti sconosciuti. Questo è "Discese, speciali e giganti" il nuovo libro, edito da Mondadori, di Matteo Pacor e Stefano Vegliani, due colleghi che hanno passato quasi una vita intera sui campi da sci come testimoni di un periodo d'oro di questo sport.

mondadori