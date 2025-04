Deborah Compagnoni carica la Brignone: "Sei una tigre e sai lottare, ce la farai"

Dopo il grave infortunio che le ha provocato la rottura di tibia e perone e la frattura del crociato del ginocchio sinistro, l'Italia intera sta facendo sentire il suo supporto a Federica Brignone. E anche Deborah Compagnoni ha caricato la campionessa del mondo. "Lasciamo stare me e i miei infortuni, adesso l'obiettivo è il ritorno di Federica in pista - ha detto all'Ansa l'ex stella dello sci azzurro -. Sono sicura che ce la farà, fra un mese, e qui parlo per esperienza, starà già meglio".