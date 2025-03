La determinazione di Elena Curtoni: "Cortina è la mia pista, sogno una medaglia alle Olimpiadi. Presto potrei tornare anche in gigante"

Era una pista non tecnica, c'era molto piano, dove bisognava lasciar andare gli sci e non rimanere troppo in curva. Però io credo anche che se sei in forma, riesci ad andare su tutte le piste. Federica (Brignone, NdR) ne è la riprova quest'anno che se sei in forma, scii veloce, sai andare forte dovunque. Chiaramente ci sono piste che esaltano maggiormente le tue caratteristiche, dove vai più veloce, però anche su una pista facile, penso che un'Elena in forma potrebbe dire la sua anche su una pista del genere. In questo momento non potevo andare oltre.