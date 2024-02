Coppa del Mondo: Venier vince il Super G di Crans Montana, sul podio due azzurre

SCI

L'austriaca beffa Federica Brignone per soli 4/100, facendo sfumare il secondo successo italiano in Svizzera. Terzo posto per Marta Bassino, Pirovano sfiora la top-10

© Getty Images Il Super G di Crans Montana vede sfumare la seconda vittoria italiana. L'austriaca Stephanie Venier disputa infatti la gara perfetta, nonostante una pista molto rovinata, e conquista la vittoria col tempo di 1.16.52. Alle sue spalle Federica Brignone e Marta Bassino, che salgono in tandem sul podio: distacco di 4 e 15 centesimi per le azzurre. La valdostana si avvicina al secondo posto nella generale della Coppa del Mondo, guidata da Lara Gut.

Dopo il successo di Marta Bassino nella discesa libera di Crans Montana, la pista svizzera si rivela nuovamente fortunata per i colori azzurri. Questa volta il successo sfuma per una manciata di centesimi, complice un avvio a rilento di Federica Brignone, che poi accelera col passare delle curve e delle traiettorie del tortuoso tracciato elvetico. Ne approfitta e la spunta l'austriaca Stephanie Venier, che conquista il successo col tempo di 1.16.52 e un margine di 4/100 sulla valdostana, che precede un'altra azzurra. Marta Bassino completa infatti il podio con una prova ordinata e il terzo posto a 15/100 dalla vincitrice, precedendo Miradoli (+0.28) e Huetter (+0.45). Sesta posizione per Lara Gut-Behrami, che ha commesso un errore nelle fasi iniziali della sua prova e termina a 46/100: completano la top-10 Kajsa Vickhoff Lie (+0.61), Ledecka (+0.64), Weidle (+0.69) e la francese Gauche (+0.75). Undicesima posizione per Laura Pirovano, che era scesa per prima su una pista che si è rovinata molto rapidamente per via delle elevate temperature, dando alle sciatrici l'impressione di sciare sulle uova: per lei 1"04 di ritardo e lo status di terza italiana, precedendo Roberta Melesi che è 13a (+1.20). Ottimo avvio e brutto finale per Teresa Runggaldier, che dopo il vantaggio iniziale commette un grave errore e chiude a ridosso della top-30: è 31a, in tandem con Nicol Delago, a 2"31. Il suo potenziale resta elevatissimo, se limerà qualche errore dovuto all'incoscienza. Fuori dalla top-30 anche Sara Thaler (35a) e Nadia Delago, che chiude 40a ed ultima a 3"68: out, invece, Vicky Bernardi. Lara Gut-Behrami mantiene la vetta sia nella Coppa di specialità che nella generale di Coppa del Mondo, dove guida con 1414 punti. Brignone è terza in entrambe le classifiche e, con 1128 punti, si avvicina al secondo posto dell'infortunata Shiffrin (1209).

BRIGNONE: "NON PENSO ALLE CLASSIFICHE"

Dopo il secondo posto nel supergigante di Crans Montana, Federica Brignone non fa calcoli e guarda avanti. "E' un bel weekend, mi spiace perché subito dopo la stradina sono andata un po' lunga e ho dovuto calcare un po' troppo e ho perso tanto tempo per il piano - ha spiegato analizzando la gara -. Poi ho fatto un'ottima parte finale, ma Venier ha fatto una parte centrale eccellente ed è davanti". "Mi brucia un po' perché spesso sono dietro per pochi centesimi, ma è così - ha aggiunto -. Non penso alle classifiche, voglio andare avanti gara per gara e cercare di fare ogni volta il meglio". "Le prossime gare in Italia saranno al Passo San Pellegrino e lì spero di poter tirare a tutta dall'inizio alla fine - ha concluso -. Voglio fare delle belle gare".