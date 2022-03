Coppa del Mondo: Kristoffersen cala il bis a Kranjska Gora

SCI

Henrik Kristoffersen cala il bis a Kranjska Gora e trionfa nello slalom gigante in Slovenia. Il norvegese, dopo il successo di sabato, vince con uno strepitoso 2'18"13 davanti all'austriaco Stefan Brennsteiner (+0"23) e allo svizzero Marco Odermatt (+0"27), che allunga in classifica generale su Aleksander Aamodt Kilde. Il primo degli italiani è Luca De Aliprandini, decimo con lo stesso tempo (2'19"50) del padrone di casa Zan Kranjec. Getty Images

Il bis è servito: Henrik Kristoffersen, dopo il successo di sabato, trionfa anche nel secondo slalom gigante di Kranjska Gora e fa doppietta, dimostrandosi in gran forma in vista del finale di stagione. Il norvegese vince con il tempo di 2'18"13 migliorando il terzo tempo della prima manche e recuperando i tre decimi di svantaggio nei confronti di Marco Odermatt, che chiude invece sul gradino più basso del podio. In mezzo, la sorpresa Stefan Brennsteiner, secondo dopo il quinto posto della prima metà di gara.

La prima manche, infatti, va al leader della classifica generale: 22 centesimi sul tedesco Alexander Schmid e 30 nei confronti di Kristoffersen, ma la sensazione è che tutto sia aperto in vista della seconda parte dello slalom sloveno. E, infatti, il norvegese firma il miglior tempo di manche (1'05"67), con l'elvetico che, invece, al momento di mantenere il vantaggio compie due errori in discesa e chiude a 27 centesimi, addirittura terzo perché Stefan Brennsteiner compie l'impresa e si inserisce al secondo posto a +0"23. Quinta vittoria stagionale per Kristoffersen, la seconda di fila e la terza in slalom gigante.

Nonostante il terzo posto, Marco Odermatt fa un netto passo in avanti verso la vittoria della classifica generale: lo svizzero, già sicuro della coppa di specialità, sale a 1379 punti, a +329 su Aleksander Aamodt Kilde (1050). Nel secondo slalom gigante di Kranjska Gora, il migliore degli italiani è Luca De Aliprandini, decimo dopo la prima manche e capace di confermare la top 10 chiudendo in 2'19"50, stesso tempo del padrone di casa Zan Kranjec. Diciannovesimo, invece, Giovanni Borsotti, a +2"51 da Kristoffersen.