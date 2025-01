Coppa del Mondo: Brignone è terza in Super G, vince Lara Gut

Dopo l'uno-due nella discesa libera disputata ieri, lo sci alpino azzurro vive un'altra grande giornata sulle nevi di Garmisch. Il maltempo fa ritardare la partenza di un quarto d'ora, ma le nostre portacolori sono ancora protagoniste: quattro italiane nella top-6, tutte in fila dalla terza alla sesta posizione. La vittoria va a una perfetta Lara Gut, che distrugge la concorrenza con una sublime discesa e una parte centrale pressoché impeccabile. Il tempo di 1.14.91 fatto registrare dall'elvetica le consente di precedere Kajsa Vickhoff Lie (+0.35) e Federica Brignone (+0.38). La valdostana, che ieri aveva trionfato in discesa, deve accontentarsi del terzo posto dopo qualche sbavatura nella parte centrale. Si ripete dunque per filo e per segno lo scenario già vissuto a St. Moritz, ma questa volta c'è una grandissima giornata per i colori azzurri: alle spalle di Brignone ecco infatti Goggia (+0.49), Pirovano (+0.77) e Bassino (+1.03), ex aequo con la statunitense Cashman. Quattro italiane nelle prime sei posizioni, in una top-10 che viene completata da Weidle (+1.12), Venier (+1.13) e Miradoli (+1.16). Subito out dalle dieci e 11a Elena Curtoni, che chiude a +1.22 precedendo Macuga e Lindsey Vonn, rispettivamente 12a e 13a. Nelle trenta altre due italiane, Nicol Delago (18a) e Asja Zenere (24a), appena out invece Roberta Melesi (33a) e Nadia Delago (35a) con l'uscita di scena di Vicky Bernardi nel secondo intermedio. Gut-Behrami svetta nella Coppa del Super G, ma Federica Brignone mantiene la vetta nella generale della Coppa del Mondo: l'azzurra guida con 799 punti, +70 sulla svizzera. Più staccate Camille Rast (562) e Sofia Goggia (551), che si contendono il terzo posto.