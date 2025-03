Federica Brignone vuole la Coppa del Mondo: ecco le combinazioni per conquistarla con la discesa di Sun Valley

Per Brignone non c'è in palio soltanto il primo posto nella generale, ma anche la vittoria della "coppetta" di discesa dove dovrà vedersela in questo caso con Cornelia Huetter e Sofia Goggia. Per evitare problemi, l'azzurra dovrebbe puntare al successo, altrimenti ci sarebbe da sperare che al suo posto in cima al podio non ci sia l'austriaca. Ballando fra le due soltanto sedici punti, una piazza d'onore alle spalle di Huetter non basterebbe a Brignone per evitare la "beffa finale", mentre una doppietta con Goggia davanti sarebbe particolarmente gradita visto che la carabiniera valdostana riuscirebbe a conservare la vetta proprio davanti alla finanziera orobica.