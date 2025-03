Discesa di Sun Valley a rischio cancellazione: Federica Brignone potrebbe vincere la Coppa del Mondo senza gareggiare

Una forte nevicata e la nebbia ha costretto la FIS a rimandare nel pomeriggio di venerdì 21 marzo l'appuntamento con il training, appuntamento necessario per poter disputare la gara in programma il giorno successivo. Qualora le condizioni non lo consentissero, la discesa verrebbe automaticamente cancellata consegnando la Sfera di Cristallo a Brignone.