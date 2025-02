Mondiali, Federica Brignone festeggia l'argento in supergigante: "Tutti si aspettavano qualcosa da me e io li ho accontentati"

L'urlo di Federica Brignone è simbolo della liberazione da una pressione divenuta fin troppo esagerata alla vigilia dei Mondiali di sci alpino. Alla prima occasione, la 34enne di La Salle è salita sul podio iridato conquistando l'argento nel supergigante femminile e arrendendosi per soli dieci centesimi all'austriaca Stephanie Venier. La portacolori dei Carabinieri ha ampliato ulteriormente un palmarés che l'ha vista conquistare in passato un oro in combinata alpina e due argenti in slalom gigante.