Mondiali, Sofia Goggia scivola in gigante e riporta un problema alla spalla: "Sono rassegnata, non so più che fare"

Si chiude nel peggiore dei modi il Mondiale di sci alpino per Sofia Goggia che ha dovuto far i conti con una brutta caduta nella prima manche dello slalom gigante femminile. La 32enne di Astino è andata in rotazione poco dopo il secondo intermedio sbattendo pesantemente contro la neve e riportando una botta alla spalla. La fuoriclasse orobica si è subito rialzata, tuttavia ha dovuto far i conti il problema all'articolazione che potrebbe rallentarla in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo.