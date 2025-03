Coppa del Mondo, Federica Brignone anticipa Sofia Goggia nella prima manche del gigante di Are

Federica Brignone non si accontenta mai ed è pronta a conquistare la vittoria numero 36 in Coppa del Mondo di sci alpino. La 34enne di La Salle ha chiuso al comando la prima manche del gigante di Are allungando virtualmente nella classifica generale sulla svizzera Lara Gut-Behrami. La fuoriclasse valdostana ha sfruttato al meglio il pettorale numero 1 accarezzando la neve e dimostrandosi la più veloce soprattutto nel primo muro tanto da chiudere in 56"53.