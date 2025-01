Coppa del Mondo: Alice Robinson si aggiudica il gigante di Kronplatz, Brignone fuori nella seconda manche

Federica Brignone vede sfumare la trentaduesima vittoria in Coppa del Mondo di sci proprio quando tutto sembrava esser apparecchiato per l'ennesimo trionfo. La 34enne di La Salle ha saltato una porta nella seconda manche del gigante di Kronplatz quando era al comando delle operazioni cedendo così il successo alla neozelandese Alice Robinson. L'oceanica ha tagliato il traguardo in 1'55"28 recuperando cinque posizione nella discesa decisiva e precedendo di cinquantasei centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di novantaquattro l'americana Paula Moltzan. In chiave italiana va segnalata l'undicesima posizione di Lara Della Mea, undicesima a 2"15 e in grado di realizzare il miglior piazzamento in carriera.