Federica Brignone festeggia la Coppa del Mondo di gigante: "È stata la vittoria più difficile da ottenere"

Chi sicuramente non è soddisfatta è Sofia Goggia che, dopo l'uscita nella seconda manche, ha visto ancora una volta andare in fumo le possibilità di centrare un podio in gigante. Finali per lei da "tutto o niente" dove ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha dimostrato di valere in pista, ma che hanno rappresentato un ritorno in vetta dopo il terribile incidente dello scorso anno. "Guardando indietro mi commuovo per stagione fatta – ha commentato la bergamasca -. Però sono arrabbiata per il gigante di oggi ed è tutta la stagione che ci provo con il gigante e ancora non riesco a mettere insieme due manches. Guardo il positivo e almeno una manche riesco a farla bene. Sono contenta per quello che ho fatto, ma si vive sempre per quello che non si è riusciti a fare. La cosa più bella è aver concluso una stagione sana, e non capitava dal 2017. La stagione olimpica sarà l’apoteosi per la nostra squadra. La promessa che mi sento di fare è che farò tutto il necessario per essere la migliore Sofia”.