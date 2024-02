Biathlon, Mondiali: Vittozzi conquista l'oro nell'individuale

BIATHLON

A Nove Mesto l'azzurra fa percorso netto al poligono nella 15 km e precede la tedesca Hettich-Walz e la francese Simon

© Getty Images Con un percorso netto al poligono, Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d'oro nella gara individuale sui 15 km ai Mondiali di biathlon in svolgimento a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. L'azzurra ha preceduto la tedesca Janina Hettich-Walz a 20"5 e la francese Julia Simon, che ha gettato la vittoria nell'ultimo poligono. Per Vittozzi, che aveva conquistato due giorni fa l'argento nella pursuit, questo è il primo titolo iridato individuale, il secondo assoluto dopo la staffetta di Oberhof 2023.

La ventinovenne, carabiniere forestale di Sappada, ha dominato la scena nel format femminile più lungo del programma iridato con una prova imperiosa al poligono di tiro, dove è stata infallibile, sorretta da una altrettanto elevata prestazione sugli sci, anche oggi veloci e affidabili. Persino le favorite francesi si sono inchinate alla sua superiorità, nonostante un problema tecnico alla carabina nella prima serie, che le ha fatto perdere almeno una quindicina di secondi. Dietro di lei si è piazzata un po' a sorpresa Janina Hettich-Walz: anche la tedesca si è rivelata precisissima al poligono, presentandosi sul traguardo con 20"5 di ritardo e togliendosi la soddisfazione di strappare l'argento a Julia Simon, tradita da un errore nella serie conclusiva in piedi e costretta ad accontentarsi del bronzo a 29"6. Per Lisa si tratta della decima medaglia della carriera in un Mondiale, ma del primo oro in una gara individuale: l'Italia per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni iridate conquista almeno una medaglia d'oro.

Fuori dal podio le altre due tedesche Selina Grotian e Vanessa Voigt, sesta Lou Jeanmonnot. Al quattordicesimo posto si è classificata una Dorothea Wierer che ha lottato con grinta, nonostante due colpi falliti, mentre Samuela Comola si è piazzata 22.a con un errore e Rebecca Passler 74.a con cinque errori. Mercoledì 14 febbraio è in programma l'individuale maschile, per l'Italia saranno al via alle ore 17.20 Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz ed Elia Zeni.