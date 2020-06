Albertville '92: la gioia del primo oro olimpico per la Compagnoni

Deborah Compagnoni oggi compie 50 anni. Uno dei giorni più belli della sua vita è stato il 18 febbraio 1992 quando ai GIochi di Albertville si metteva al collo il primo oro olimpico trionfando nel SuperG sulla pista di Meribel. Una data da ricordare per lo sci italiano perché nella stessa giornata trionfava anche Tomba nel Gigante. E allora eccola esprimere tutta la sua timida gioia al microfono del nostro inviato Stefano Vegliani. Purtroppo il destino giocò un brutto scherzo alla sciatrice azzurra: il giorno seguente, nel Gigante, cadde e si ruppe il ginocchio sinistro. Il suo urlo disperato fece il giro del mondo. Ma oggi non c'è spazio per i brutti ricordi: buon compleanno "Regina delle nevi"!