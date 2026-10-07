Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks: domenica 18 ottobre la carica dei quarantamila

"Anche nelle nostre più rosee previsioni non avremmo mai pensato di raggiungere questi numeri. La distanza della mezza è più abbordabile rispetto alla maratona. Molti giovani, molti stranieri è un target che ci piace molto. Il percorso è molto bello e suggestivo. Roma è una città difficile ed è complicato muoversi fra i cantieri e le strade strette, ma con un buon lavoro di squadra siamo riusciti a fare bene. La novità è il passaggio suggestivo per San Pietro e l’arrivo da via degli Annibaldi direttamente di fronte al Colosseo, un qualcosa di unico al mondo".