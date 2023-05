Wings for Life World Run: record di iscritti e di... solidarietà

CORSA SOLIDALE

La più grande corsa benefica in contemporanea mondiale: raccolti 5,8 milioni di euro a sostegno della ricerca per curare le lesioni del midollo spinale

© wings for life Ha vinto la solidarietà nella decima edizione della Wings for Life World Run, l’evento charity di corsa più grande al mondo, al quale si sono iscritte oltre 200.000 persone - numero record dell’evento – per correre per chi non può. Sono stati raccolti 5,8 milioni di euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale (nelle 9 edizioni precedenti sono stati raccolti complessivamente oltre 38 milioni di euro). Alle ore 13:00 (italiane) di domenica 7 maggio è iniziata la corsa in contemporanea mondiale e in Italia, dove si correva attraverso l’apposita App, sono state ben 15 le App Run organizzate in diverse regioni italiane da nord a sud. Da segnalare quella nell’iconica e suggestiva location dell’Autodromo Nazionale Monza dove, dalla griglia di partenza del tempio della velocità dei motori, sono partiti anche l’ambassador Lisa Migliorini, meglio nota come @TheFashionjogger; l’atleta della Nazionale di snowboard paralimpico, Riccardo Cardani; lo Youtuber Jakidale; i creator Jiggy Nubel e Virginia Sofia Crivelli.

“È stato veramente emozionante correre qui all’Autodromo Nazionale Monza sapendo di farlo in contemporanea con tutto il mondo per una giusta causa”, ha raccontanto Lisa Migliorini, ambassador e voce italiana della Wings for Life World Run App. “La gioia e l’entusiasmo dei runner e dei partecipanti in sedia a rotelle è qualcosa che rende questo evento davvero unico”. Alla tappa svizzera della Wings for Life World Run ha partecipato anche Michel Roccati, il ragazzo italiano che, dopo un incidente in moto che gli ha causato una lesione midollare completa, è riuscito a tornare a camminare grazie a uno studio sperimentale dell’Università di Losanna, finanziato grazie ai fondi raccolti nelle passate edizioni della Wings for Life World Run.

Gli ultimi corridori ad essere stati raggiunti dalla Catcher Car – il traguardo mobile che parte 30 minuti dopo l’inizio della gara ed elimina i partecipanti una volta raggiunti - sono stati Kasia Szkoda in Polonia e Jo Fukuda in Giappone. I due vincitori mondiali hanno percorso rispettivamente 55,07 km e 69,01 km. Per Fukuda è la seconda vittoria mondiale consecutiva, dopo quella del 2022.

I NUMERI DELLA WINGS FOR LIFE WORLD RUN

- Complessivamente, 206.728 persone, suddivisi in 113.780 uomini e 92.948 donne, hanno preso parte all’edizione 2023 della Wings for Life World Run (in totale 1.086.988 persone hanno partecipato alle 9 edizioni precidenti).

- 1.573.221 i km percorsi a livello globale e 2.359.831.500 i passi (1km=1.500 passi). 119 miliardi erano stati i passi delle 9 precedenti edizioni.

- 7000 i volontari coinvolti.

- Il partecipante più anziano è stato Roko Andabaka (Zadar): 91 anni.

- Il percorso più caldo, quello di Ahmedabad in India con 39°, mentre il più freddo quello di Calgary in Canada. La corsa più soleggiata quella a Cape Town in Sud Africa.

- 5,8 milioni di euro raccolti e il 100% del ricavato sarà devoluto per sostenere la ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale (nelle 9 edizioni precedenti sono stati raccolti complessivamente oltre 38,3 milioni di euro di donazioni).

- 35.397 corridori hanno preso parte alla prima Wings for Life World Run nel 2014.