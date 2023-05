Villacidro SkyRace: Forconi e Rota fanno centro nella seconda tappa di Coppa Italia FISky

SKYRUNNING

Quasi trecento atleti per le quattro proposte dell'evento andato in scena sulle montagne del sudovest sardo

© Villacidro SkyRace Press Office Caldo e arena: sono stati il clima da inizio estate e uno scenario naturale tanto suggestivo quanto impegnativo ad incorniciare la sesta edizione di Villacidro Skyrace, organizzata con competenza e passione da Margiani Team ASD sulle aspre e selvagge montagne della Sardegna sudoccidentale. A dipingere il quadro sono stati tutti quanti indistintamente i trecento atleti in gara nelle tre quattro prove della proposta-VSR. A mettervi la firma in calce sono stati però indubbiamente Daniel Jung e Luca Arrigoni (vincitori a pari merito della Linas Ultra Skymarathon), imitati al femminile da Katarina Sulikova, arrivata in Sardegna dalla lontana Slovacchia. Giacomo Forconi e Daniela Rota hanno invece dipinto pennellate d'autore nella classica SkyRace valida come seconda tappa di Crazy Skyrunning Italy Cup by FISky (Federazione Italiana Skyrunning).

© Villacidro SkyRace Press Office

Il bergamasco Arrigoni (ASD Pegarun/Kailas) e l'altoatesino Jung si sono lungamente sfidati lungo i sentieri, sopra le pietraia e dentro i canaloni, provando più volte a dirimere sul campo la questione primo posto al termine di una ultramaratona da 58 chilometri e oltre cinquemila metri di dislivello positivo, per poi accettare di buon grado di... mettersi in società e - con grande spirito sportivo - raggiungere insieme e tagliare appaiati il traguardo nei Giardini Pubblici, affacciati sulla piazza intitolata allo scrittore Giuseppe Dessì, il figlio più noto di Villacidro.

© Villacidro SkyRace Press Office

Vittoria ex-aequo quindi e condivisa per la... premiata ditta Luca&Daniel ma non... dimezzata.Tutt'altro! Una vittoria doppia, anzi per l'atleta orobico della Nazionale di Skyrunning e per quello altoatesino del Team SCARPA/Karpos, ormai legato a filo doppio a Villacidro. La collaborazione sull'asse Costa di Mezzate-Silandro ha oltretutto fruttato a Luca e Daniel il nuovo record della LUSM, che il quarantunenne Luca e il suo collega che a settembre spegnerà quaranta candeline hanno soffiandolo (sudandoselo!) nientemeno che a Franco Collé: sette ore, 21 minuti e 31 secondi il nuovo riferimento fin dalla prossima edizione, con un miglioramento di ben 23 minuti e 40 secondi sull'ingegnere di Gressoney, tre volte vincitore del Tor des Géants sulle Alte Vie valdostane. Un'impresa - quella di Luca e Daniel - che aumenta ancora di portata pensando alle alte temperature ma anche alla modalità "in controllo"... reciproco.

© Villacidro SkyRace Press Office

Tra i più autorevoli candidati a battere il freschissimo (si fa per dire) record nella prova ultra c'è sicuramente Nicola Bassi che ha chiuso il podio stellare della caldissima LUSM con un distacco di 18 minuti e 25 secondi dai due vincitori. Il portacolori di Bergamo Stars atletica ha così “negato” il podio a Markus Lindl, l’austriaco del Team Salomon che era tra i favoriti della vigilia ma ha dovuto ripiegare su di un pur onorevole quarto posto finale.

© TB Press

“Bel percorso, uno dei più belli affrontati in tutta la mia carriera e soprattutto una gara tecnica, proprio come piace a me. Oggi ha fatto davvero caldo e correre insieme a Luca è stato un vero piacere. Ci siamo sfidati sui sentieri, ma ai ristori ci siamo fermati sempre insieme a bere e a fare rifornimento di liquidi. Il senso del nostro sport è anche questo: a volte occorre lasciare da parte la competizione e godersi il viaggio, specialmente se l'avversario è uno forte come Luca, al quale faccio il mio in bocca al lupo per i Mondiali in Austria”. (Daniel Jung)

© TB Press

“Sposo in pieno tutto quello che ha detto Dani e mi complimento con lui per la sua prova. Da parte mia, ho scelto di venire a Villacidro perché come caratteristiche il tracciato la Ultra Skymarathon mi è sembrato abbastanza simile a quello dei Mondiali di Innsbruck del prossimo mese: ora nella mia testa c'è quello”. (Luca Arrigoni)

© Villacidro SkyRace Press Office

Tra le donne trionfo assoluto di Katarina Sulikova che ha fatto il vuoto dietro di sé, chiudendo la missione-vittoria in 10 ore, 21 minuti e nove secondi (nona della classifica assoluta). Seconda classificata la tedesca Carina Veit (Skinfit Crew, quattordicesima assoluta, staccata di due ore e… 31 secondi dalla vincitrice), terzo posto per la bravissima local Cristina Soddu di Margiani Team ASD nel finishing time di 12 ore, 41 minuti e 40 secondi, dunque a soli venti minuti (spaccati!) dal secondo gradino del podio e sedicesima assoluta di un classifica composta da diciannove finisher (quattro gli atleti che non hanno dovuto abbandonare anzitempo la sfida).

© Villacidro SkyRace Press Office

Nella classica Villacidro Skyrace da 21 chilometri e 800 metri (1915 D+), valida come seconda tappa di Coppa Italia FISky dopo il recentissimo Trofeo Dario e Willy di Valmadrera, a firmare la vittoria è stato il marchigiano Giacomo Forconi. Forse anche a causa delle alte temperature, l’atleta di ASD Space Running/Tornado non è riuscito a mettere a fuoco il record 2021 di Luca Del Pero (due ore, sei minuti e 30 secondi), bloccando invece la fotocellula del traguardo sul tempo finale di due ore, 25 minuti e 42 secondi. Alle sue spalle il trentino Mirco Becherini (GP Parco Alpi Apuane, staccato di otto minuti e 55 secondi). Dopo quello femminile nella LUSM, altro podio per Margiani Team ASD grazie al terzo posto del local Marco Marras in due ore, 46 minuti e tre secondi.

© Villacidro SkyRace Press Office

“È la prima volta che vengo a correre in Sardegna: mi avevano parlato di un tracciato tecnico ma non pensavo che lo fosse così tanto! Ho fatto gara quasi tutta in solitaria. Dopo un errore di percorso nei primi chilometri tra l'altro mi sono ritrovato quinto e ho dovuto rimontare. Una volta passato davanti sono riuscito a impostare il mio ritmo e a tenerlo fino al traguardo. Punto a seguire ancora la Coppa Italia FISky. Ho già messo in calendario la Maratona del Cielo Sentiero 4 Luglio e la Frasassi Skyrace”. (Giacomo Forconi)

© Villacidro SkyRace Press Office

Nella SkyRace femminile, sui tecnici sentieri vista-Campidano (l’unica pianura della Sardegna, si estende da Cagliari a Oristano), Daniela Rota si è presa d'autorità il primo gradino del podio, in buona sostanza facendo gara sui colleghi uomini. New entry del Team Scott Running, la quotata atleta bergamasca è rientrata alla base in due ore, 55 minuti e 56 secondi, raggiungendo la top ten del ranking (ottava), con venti minuti e nove secondi di vantaggio sulla seconda classificata (e madrina della gara) Stephanie Christel Jimenez. Tredicesima casella della classifica generale per la portacolori di SDS-Specialisti dello Sport/Team Salomon Italia (francese di nascita, italiana... per amore), che conserva per sé il record sulla distanza: due ore, 34 minuti e nove secondi. Team Margiani sul terzo gradino del podio anche tra le donne con Valeria Billeci (sedicesima) al traguardo sul red carpet dei giardini pubblici di Villacidro in tre ore, 19 minuti e 20 secondi, non distante quindi da Jimenez.

© Villacidro SkyRace Press Office

“Volevo migliorare il tempo del 2021 ma così non è stato. Forse per via del caldo, che oggi è stato davvero... importante, oppure il fatto che sia trascorsa meno di una settimana dall’ultima gara (Daniela di è classificata quarta tra le donne al Trofeo Dario e Willy di sei giorni prima, ndr). Oggi insomma non ho fatto bene come avrei voluto. Il percorso è bello come me lo ricordavo, l’accoglienza dei volontari è davvero unica. Fa sempre un piacere venire qui”. (Daniela Rota)

© TB Press

Tra le novità della sesta edizione dell’evento VSR anche Villacidro Short Trail, prova d’ingresso veloce e intensa sulla distanza dei sette chilometri (e 390 metri di dislivello positivo) che ha visto al via una settantina di atleti. Premiati i primi dieci uomini e le prime dieci donne. Podio femminile per Ludovica Marini, Rosalba Miscali Katia Teresa Contini. Tra gli uomini oro per Johannes Nussbaumer, argento al sedicenne Nicolas Orrù e bronzo per Marco Porcu. Successo e soddisfazione da parte dello staff organizzatore anche per la SkyKids non competitiva, alla quale hanno preso parte circa una ottantina di bambini.