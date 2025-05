Vertical Lago di Como: podio alto per Ugazio e Stampanoni

Dopo il Vertical del Lago di Como, i protagonisti del circuito only-up "targato" FISky... tirano il fiato fino alla seconda gara del calendario: il Tumel Vertical di sabato 9 agosto all'Aprica (in provincia di Sondrio) lungo un impegnativo scialpinistico da 5 chilometri e 300 metri di sviluppo per 900 metri di dislivello positivo. Si resta in Valtellina ma si deve attendere fino a domenica 28 settembre per il Mela Vertical di Villa di Tirano da 3 chilometri e 400 metri (1000 metri D+). Next stop Valmadrera (in provincia di Como) per il VK70 di sabato 4 ottobre (3 chilometri e 300 metri, 1010 metri D+). La penultima delle sei tappe tricolori è in programma domenica Villeneuve (Valle d'Aosta) per il brevissimo e adrenaliniCo VTV (Vertical Tube Villeneuve) da 1 chilometro e 900 metri con 650 metri di dislivello positivo. Gran finale di CRAZY Vertical Italy Cup vista-mare sette giorni più tardi (domenica 9 novembre) ad Acquasanta-Mele (in provincia di Genova) con il Vertical Punta Martin da 4 chilometri e 700 metri (897 metri D+).