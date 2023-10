Val del Riso: allungo vincente di Carrara e Nodari, Pasini e Tiraboschi senza rivali nella prova short

© DR Fotografia

Una giornata serena e un clima primaverile hanno degnamente incorniciato le gare di Val del Riso Trail, atto conclusivo di una stagione impegnativa e ricca di soddisfazioni per Fly-Up Sport. Da alcuni anni infatti è proprio con l’evento di Gorno che Mario Poletti e il suo staff super colaudato “Poletti e soci” salutano gli aficionados del circuito e danno appuntamento alla sua prossima edizione. Il popolo del trail, in questo caso per la maggior parte composto da atleti della provincia di Bergamo, si è riunito nella bella traversa della Val Seriana per un’ultima sgasata tutti insieme in compagnia ma con la indispensabile voglia di sfidarsi e darsi sportivamente battaglia sui sentieri. Ed è andata davvero così, come ha confermato il patron della manifestazione Poletti che - come sempre - ha dato il via alla gara, per poi letteralmente correre ad intercettare i top runners nei punti chiave dell’itinerario di gara.