Un coach d'eccezione per la Roma-Ostia: allenati con l'ironman Daniel Fontana!

29/01/2019

L'appuntamento è per il 10 marzo: torna la RomaOstia, una delle mezze-maratone più note, popolate e datate d'Italia, che quest'anno giunge alla sua 45esima edizione. E, allora, ecco l'occasione proposta da Brooks: prepararla con un campione d’eccezione e tagliare il traguardo col sorriso. L'idea è quella di formare una running-community che abbia come coach il pluricampione di Ironman Daniel Fontana: il triatleta italo-argentino ha preparato una tabella di marcia con cui tutti potranno prepararsi nel migliore dei modi, mentalmente e fisicamente, per tagliare il traguardo in totale spensieratezza. Perché - in linea con la filosofia Brooks - i 21 km da percorrere saranno una vera festa, da vivere tutti insieme e a ritmo di musica.



In queste 7 settimane che precedono la gara, Fontana darà dunque consigli, suggerimenti, informazioni utili per affrontare al meglio la RomaOstia. Ogni runner che desidera partecipare potrà seguire gli allenamenti su www.brookspartyrun.it. E tutti coloro che vorranno far parte della community potranno condividere la propria esperienza con gli hashtag #brookspartyrun #brooksroadtoostia #runhappy fino al grande giorno, fino all'appuntamento de 10 marzo al Run happy Village della Huawei Roma-Ostia Half Marathon.