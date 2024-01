Trail della Gallinara: inverno con vista sulla primavera tra Albenga e Alassio 

TRAILRUNNING

L'evento organizzato da ASD Albenga Runners in programma nel terzo weekend di gennaio offre una proposta trail ricca e appetitosa

© Trail della Gallinara Ufficio Stampa Nemmeno il tempo di lasciarsi alle spalle la meritata pausa delle festivotà di fine (e inizio anno): per i praticanti della corsa sui sentieri più “focused” gennaio è già un bivio: virtuoso a prescindere dalla direzione da prendere. Puntare sul “qui e ora” (contando… su precipitazioni finalmente invernali) buttandosi su skysnow, winter trail o prove estreme “Alaska-Style” oppure lanciare già uno sguardo sul “cuore“ caldo ed estivo della nuova stagione? Lucidare i ramponcini e scaldare i muscoli per le imminenti prove di winter trail e skysnow (non mancano gli appuntamenti iridati, magari anche solo in formula open) oppure dare già una rinfrescata ad un outfit più leggero e fare rotta verso il mare, gli Appennini, Liguria o magari Sardegna per macinare chilometri e chilometri su medie e lunghe distanze pensando alle sky, ai trail o magari alle ultra della prossima estate? È proprio quest’ultima la “missione possibile” che vi proponiamo, insieme al ricco menu del Trail della Gallinara, in programma nel terzo weekend del nuovo anno sulla Riviera ligure di Ponente, in una sorta di gemellaggio tra Albenga e Alassio: una doppia “A” da pronta ricarica delle batterie!

Il programma dell’evento targato FIDAL, organizzato da ASD Albenga Runners con il patrocinio dei Comuni di Alassio e di Albenga prevede un bouquet di proposte molto completo, in grado di assecondare gusti, esigenze e ambizioni a trecentosessanta gradi. La prova clou della quinta edizione dell’evento TDG è il trail competitivo da 27 chilometri e 1500 metri di dislivello positivo che scatta alle nove in punto di domenica 21 gennaio e si sviluppa lungo la dorsale appenninica tra Albenga (campo base dell’evento TDG) e Alassio, con ritorno al punto di partenza lungo una traccia più vicina alla costa. È caratterizzato da un’alternanza di tratti agevolmente corribili sullo sterrato, single track e pendii scoscesi.

Misura invece 12 chilometri (per 400 metri D+) la prova intermedia in formula open, al via alle nove e 30. Indubbiamente più scorrevole e corribile: intensa, insomma, tutt’altro che da sottovalutare. Il Trail della Gallinara “entry level” è il Trail Walk non competitivo per nordic walkers da sette chilometri (200 metri D+), oltretutto “Dog Free”: da percorrere anche in compagnia dei nostri amici quattrozampe. Che siate trailrunners ambiziosi e coriacei, più veloci e scorrevoli o camminatori e nordic walkers più riflessivi (ma non per questo meno appassionati), a tutti lo staff di Albenga Runners assicura itinerari altamente panoramici e arricchiti dall’inconfondibile Isola Gallinara che dà il nome all’evento.

“Non si tratta di un semplice Trail ma di un’esperienza che unisce passione sportiva, competizione off road e amore per il territorio, per l’ambiente naturale che lo circonda. Il profumo delle erbe liguri e della vegetazione collinare che si mescola con l’atmosfera salmastra delle nostre coste. Una corsa in montagna con partenza dalla spiaggia e lo sguardo sempre affacciato al mare ma anche un percorso all’insegna della storia: nella sua prima parte infatti l’itinerario segue la pittoresca via Julia Augusta, l’antica strada romana che collega Albenga ad Alassio. Come suggestivo sottofondo, la costante presenza dell’isola Gallinara che - con la sua inconfondibile sagoma - orienta e accompagna gli atleti ad ogni passo. L’evento unisce in una stretta collaborazione le città di Albenga e di Alassio, pronte ad accogliere coloro che vorranno misurarsi in una manifestazione all’aria aperta, unica nel suo genere. Benvenuti amici, tutto questo… e non solo è il Trail della Gallinara!” (Fabrizio Fattor - ASD Albenga Runners)

Tutte le gare hanno come base di lancio e “landing strip” la spiaggia di Albenga antistante al campeggio Italia in Via Einaudi 37. Una location ad alta suggestione: ricordando che è pur sempre gennaio e chi arriverà dall’entroterra… non mancherà di apprezzare il cambio di scena (e di clima). La campagna iscrizioni è naturalmente in pieno svolgimento. Per formalizzare la propria partecipazione non c’è che da andare online sul portale specializzato Wedosport: pochi semplici clic per mettere in cassaforte il proprio pettorale. Il resto tocccherà a muscoli, polmoni e motivazioni: i primi spingono e pompano a livello individuale, le ultime - ed è questo il bello - sono comuni, condivise e sempre benvenute! Per le due corse non competitive è possibile recarsi presso Decathlon di Albenga.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 20 gennaio

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Ritiro pettorali per tutte le gare e iscrizioni 12KM e 07KM

Dalle ore 15.00 apertura Area Expo (chiusura alle ore 20.00)

Domenica 21 gennaio

Ore 07.00 ritrovo atleti presso Camping Italia - via Einaudi 37 Albenga

Ore 08.30 Briefing tecnico

Ore 09.00 partenza del TRAIL DELLA GALLINARA 27KM

Ore 09.30 partenza del TRAIL DELLA GALLINARA 12KM e camminata a passo libero Dog Free 07KM

Ore 13.00 circa Premiazione

A seguire Pasta Party

in caso di esigenze tecnico-organizzative saranno possibili variazioni degli orari di partenza che verranno prontamente comunicati

Segreteria Gara/iscrizioni/Info Camping Italia, via Einaudi 37 Albenga (SV) info@albengarunners.it