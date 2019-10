“Tell us your happy story”: racconta la tua storia di corsa e diventa "testimonial"

La corsa non è solo agonismo. E' molto altro. Per molti. E' divertimento, passione, cura, redenzione. E' stile di vita. Tempo libero, libertà. E' ciò che ogni runner vuole che sia. Compagna fedele, a volte addirittura eccessiva. Amata, corteggiata, sopportata. Brooks, la Casa statunitense che ha fatto dell'Happy Run la propria filosofia "esistenziale" sostenendo "il potere della corsa di trasformare una giornata, una vita e addirittura il mondo" ha lanciato così un progetto che si svilupperà per tutto il 2020 e che prende il via con l’iniziativa “Tell us your happy story”, in cui tutti i runner e gli appassionati potranno dare voce alla propria esperienza raccontando in prima persona come la corsa abbia trasformato la loro vita da tutti i punti di vista: personale, sociale, ambientale.



L’iniziativa è rivolta "a tutti coloro che desiderano condividere la propria storia di cambiamento attraverso il running" spiega l'azienda di Seattle. "Che si tratti di una trasformazione interiore o esteriore, che riguardi se stessi o gli altri o più semplicemente che tramite la corsa si sia migliorato il mondo in cui si vive, l’importante è che la corsa abbia avuto un ruolo centrale in questa evoluzione".



L’obiettivo è quello di raccogliere testimonianze e storie autentiche che verranno inserite all’interno di un progetto che proseguirà per tutto il 2020. Tutti coloro che vogliono prendere parte all’iniziativa avranno tempo fino al 7 novembre per compilare il form apposito presente sul sito Brooks e raccontare la propria esperienza di cambiamento e aggiudicarsi la possibilità di diventare il volto 2020 del progetto #runsformation di Brooks. Una giuria di esperti avrà l’arduo compito di selezionare le tre storie più rappresentative che saranno presentate e premiate in occasione dell’evento di lancio del progetto Brooks che si svolgerà a Milano il prossimo 24 novembre.