Tante stelle per Pizzo Stella Sky: appuntamento in quota nelle Alpi Retiche 

Si avvicina l'appuntamento con uno degli eventi più selettivi e più attesi dai "corridori del cielo"

© Francesco Bergamaschi La stagione dello skyrunning imbocca con il mese di luglio la sua fase più calda e uno degli eventi più attesi sull'arco alpino è Pizzo Stella SkyMarathon. L'ottava edizione dell'evento che ha per campo base le località di Fraciscio e Campodolcino (in provincia di Sondrio) è ormai alle porte: si corre domenica 9 luglio. Alcuni tra i top runners del momento hanno già confermato la loro presenza ma c'è tempo fino a giovedì 6 luglio per assicurarsi uno dei duecentocinquanta pettorali (attenzione al sold-out!) che consente di entrare nella gabbia di partenza della prova da 35 chilometri (che supera i 2500 metri D+) sulla quale il team organizzatore ha deciso di concentrare tutti gli sforzi, mettendo però in cantiere alcune importanti novità per la... prova del nove del 2024!

© Francesco Bergamaschi

Una data da segnare in agenda e una sola distanza da preparare, con due record che resistono dal 2017 e portano la firma di Daniel Antonioli e Denisa Dragomir. Tra gli uomini, il primato del forte atleta lecchese "ammonta" a tre ore, 43 minuti e 27 secondi, mentre a livello femminile la campionessa rumena fissò l'asticella a quattro ore, 19 minuti e 46 secondi. Negli anni sono stati diversi gli atleti di vaglia che hanno cercato di abbassare i record di Pizzo Stella Skymarathon. Gli ultimi a provarci sono stati (ed è storia di dodici mesi fa) Luca Del Pero e Daniela Rota. Il fortissimo brianzolo del Team SCARPA ebbe ragione dodici mesi fa delle "aquile" Pegarun Sergio Bonaldi e Luca Arrigoni, spingendosi fino a poco sotto i tre minuti dal record di Antonioli (due minuti e 52 secondi). L'esperta la bergamasca recente acquisto del Team Scott rimase invece lontana (poco più di mezz'ora) dalla straordinaria performance by Dragomir, aggiudicandosi però una vittoria di grande prestigio davanti a Martina Billora (GEFO) e Daniela Biavaschi di KV Lagunc.

Oltre che a ritoccare gli attuali record, i top runners più ambiziosi puntano quest'anno anche a mettere le mani sul premio in palio per il miglior scalatore e la miglior scalatrice: vale a dire il primo uomo e la prima donna a raggiungere Pizzo Sommavalle, GPM della gara a 2813 metri di quota. Come per quanto riguarda il primato sulla distanza, anche quello "intermedio" ha una dotazione di 500 euro, sia per gli uomini che per le donne.

© Francesco Bergamaschi

Nata nel 2015 dalla passione e dall'intraprendenza dei ragazzi di ASD Amici di Fraciscio, Pizzo Stella SkyMarathon si sviluppa attorno ad una delle cime più importanti delle Alpi Retiche, dalla quale prende il nome: il Pizzo Stella (metri 3163). Toccando tre diversi Comuni della Valchiavenna (Campodolcino, San Giacomo Filippo e Piuro), il tracciato di gara è unico nel suo genere per bellezza e la varietà dei paesaggi, oltre che molto tecnico e impegnativo, con uno sviluppo di circa 35 chilometri e un dislivello positivo di 2650 metri. Sono i ripidi pendii, i passaggi a fil di cielo e le creste aeree (insieme ai panorami a trececentosessanta gradi sulla Valle Spluga), a rendere così fascinoso questo evento. Pizzo Stella Skymarathon è affiliata CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e FISky (Federazione Italiana Skyrunning) ed è inserita nel calendario CONI delle gare di interesse nazionale. Nel 2017 e 2018 ha fatto parte del circuito di Skyrunner Italy Series, mentre le edizioni del 2019 e del 2021 erano tappe del circuito La Sportiva Mountain Running Cup.

Le iscrizioni procedono spedite e - come anticipato - chiuderanno giovedì 6 luglio o in alternativa al raggiungimento del sold-out, fissato a quota duecentocinquanta pettorali. Top runners italiani ma non solo hanno già confermato la loro presenza. Tra di loro l'ultrarunner argentino Sergio Gustavo Pereyra (Team SCARPA), vincitore quest'anno di Patagonia Run 2023 sulla distanza delle 100 miglia e poi Elisa Desco (lei pure portacolori SCARPA), al suo esordio sulla traccia di Pizzo Stella Skymarathon, motivata dal recente secondo posto di Livigno SkyTrail a fare un ulteriore salto di qualità nella sua ripresa da un recente infortunio.

© Francesco Bergamaschi

Per un'efficace (e autorevole) descrizione del "terreno di gioco", delle sue caratteristiche e del contesto dell'evento, ci affidiamo alle parole ed alle riflessioni di Luca Del Pero, vincitore nel 2022, che quest'anno a malincuore lascerà spazio alla concorrenza:

"L'anno scorso ho preso parte per la prima volta a Pizzo Stella Skymarathon: mi era sempre stata descritta come una delle gare più belle in circolazione. Incuriosito da queste voci ho deciso di parteciparvi e in effetti le aspettative non sono state disilluse: nonostante il percorso di gara si trovi relativamente vicino a casa mia, non ero mai stato da queste parti e ho avuto il piacere di conoscerle proprio in gara, in una giornata perfetta dove l’azzurro del cielo incontrava il verde dei pascoli e il grigio delle rocce. Il tracciato è vario e mai banale, impossibile annoiarsi qui: la parte a mio avviso più bella è la salita dalla Forcella D’Avero al Pizzo Sommavalle a oltre 2800 metri di quota, con la conseguente discesa tecnica e adrenalinica che tocca il Bivacco Chiara e Walter. Bellissima anche la parte che da Passo Angeloga porta verso l’omonimo alpeggio e poi verso la Madonna d’Europa. La parte più dura invece penso che sia l’ultima salita che da Campodolcino porta di nuovo a Fraciscio: davvero infernale, soprattutto con una trentina di chilometri già nelle gambe! Una competizione che ogni skyrunner che si rispetti dovrebbe fare almeno una volta nella vita! Purtroppo quest’anno non riuscirò ad esserci, ma sicuramente farò di tutto per tornare in una delle prossime edizioni!"

© Francesco Bergamaschi

Pizzo Stella Skymarathon gode del sostegno di Regione Lombardia e di quello di numerosi sostenitori del territorio, tra i quali Missaglia Impianti in qualità di main sponsor, Sport Hub e DF Sport Specialist (sponsor tecnici).

INFO UTILI PER DOMENICA 9 LUGLIO (RACE DAY)

Ritrovo alle ore 6.30 a Fraciscio (frazione di Campodolcino) presso zona asilo, in Piazza della Chiesa. Briefing e controlli pre-gara sono previsti dalle 07.15

Partenza alle ore 07.30 presso la Piazza San Luigi Guanella, davanti alla chiesa.

Primi arrivi previsti per le ore 11.00 a Fraciscio (zona partenza)

Due cancelli orari lungo il percorso: quello del GPM di Pizzo Sommavalle (KM12) chiuderà dopo tre ore e 30 minuti dal via. Quello presso Alpe Angeloga (KM 23) chiuderà sei ore dopo il via.

Ritiro pettorali dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato 8 luglio e dalle ore 6.00 del mattino di domenica 9 luglio presso zona asilo, Piazza della Chiesa.

Iscrizioni e ulteriori dettagli nel regolamento scaricabile dal sito:https://www.pizzostellaskyrunning.it/

Instagram: pizzostellaskyrunning

Facebook: Pizzostellaskyrunning