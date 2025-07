Padel: Fip Euro Padel Cup, Final 8 a Cadice dal 21 al 25 ottobre

La Fip Euro Padel Cup entra nella fase cruciale che assegnerà il titolo continentale: le Final 8, l'evento principale organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (Fip), si giocheranno dal 21 al 25 ottobre 2025 in Spagna, a La Línea de la Concepción, comune nella provincia di Cadice, in Andalusia. Dopo le grandi emozioni della Fase 1 e Fase 2 giocate a Madrid sono state definite le quattro migliori squadre nazionali europee, sia nella categoria maschile che in quella femminile, che si aggiungono altre quattro nazionali già prequalificate in base al Ranking europeo a squadre della Fip, completando così il gruppo delle otto partecipanti per ciascuna categoria.