Snow Run Resinelli: ramponcini, casco e frontale per il primo via 2025

In chiusura nella modalità online sul portale specializzato ENDU giovedì sera (16 gennaio), la campagna iscrizioni avrà una coda "last minute" in presenza la mattina della gara e fino ad un'ora prima del via, in programma dalla piazza della chiesa dei Resinelli. Come sempre, partenza in linea e chilometro zero lungo il trasferimento fino all’ingresso del Parco Valentino, dove prenderà ufficialmente il via la gara sul percorso ideato e disegnato dal campione di casa Daniel Antonioli (quattordici chilometri e 650 metri D+) e organizzato congiuntamente da Falchi di Lecco, GSA Cometa e Team Pasturo, le tre formazioni più forti del territorio.