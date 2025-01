Scaldagambe di nome e di fatto: Poli e Vagni firmano il ritorno del Winter Trail

Il ritorno di Scaldagambe Winter Trail dopo quattro anni di pausa ha alzato il sipario sulla stagione della corsa in natura in provincia di Bergamo. La gara competitiva sulla classica distanza dei 16 chilometri e mezzo è stata terreno di conquista di ASD Pegarun, formazione che ha fatto man bassa di coppe e premi sia in campo maschile con Paolo Poli, sia in gara-donne con Monica Vagni. Successo sudato fin sulla linea del traguardo per lui, più agevole (si fa per dire) per lei. In abbinamento alla prova agonistica, lo staff organizzatore di ASD Carvico Skyrunning guidato da Alessandro Chiappa ha proposto anche due prove non competitive, per un totale di 450 atleti al via, più della metà dei quali (242) nella prova di cartello, inserita nel calendario ufficiale FISky.