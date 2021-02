Quattro edizioni della mezza maratona di Roma nel "curriculum" del presidente del Consiglio incaricato

RUNNING

Di Mario Draghi sono note la predilezione per il basket, quella per il golf ed il tifo calcistico per la Roma ma nel passato - recente - del presidente del Consiglio incaricato c'è anche il running, praticato a livello amatoriale ma... competitivo. Quattro le sue partecipazioni alla RomaOstia Half Marathon, uno degli appuntamenti di maggior tradizione del calendario nazionale sulla (classica) distanza della mezza maratona, alla quale Draghi ha preso tra il 2001 ed il 2005.

Prima che gli impegni professionali lo portassero - alla fine del 2005 - al vertice della Banca d'Italia e successivamente della Banca Centrale Europea, Draghi mise infatti il pettorale in occasione di quattro edizioni della storica mezza maratona romana: esordio nel 2001 e poi tre partecipazioni consecutive dal 2003 al 2005 stesso. Performances di buon livello, considerando che all'epoca l'economista romano - classe 1947 - correva nella categoria M55, appena sotto i sessant'anni. In due delle quattro occasioni tra l'altro Draghi riuscì a scendere sotto il muro delle due ore di gara, con un passo al chilometro di cinque minuti e 30". Lo ha ricordato Luciano Duchi , storico ideatore della prova della quale il prossimo autunno è in programma la 46esima edizione.