Minoggio e Guerini campioni tricolori di trail corto tra le montagne della Val del Riso    





STEFANO GATTI

Dal Ruanda… alla Val Seriana, la lunga corsa di Jean-Baptiste Simukeka e Adelile Musabyeyezu ha portato i due atleti ruandesi a primeggiare nella Val del Riso Trail che ha assegnato i titoli tricolori di trail corto ed è andato in scena nel pieno rispetto delle restrizioni anti-Covid. Sport e voglia di esserci per una domenica di consapevolezza e passione al tempo stesso.

Nell’albo d’oro della Val del Riso Trail entrano gli africani Jean Baptiste Simukeka e Adeline Musabyeyezu, i due campioni ruandesi del team Serim. Si aggiudicano il campionato italiano Csen di trail corto lo skyrunner piemontese Cristian Minoggio e la bresciana Moira Guerini, secondi al traguardo nelle rispettive categorie. Oltre duecentocinquanta i concorrenti al via dell’ultima gara stagionale proposta dalla Fly-Up Sport di Mario Poletti in collaborazione con Pro Gorno.

Grande l’impegno della macchina organizzativa per mettere in campo tutte le misure anti-Covid. La soleggiata giornata autunnale ha permesso di godere pienamente del paesaggio della Val del Riso (ad iniziare dalla parete rocciosa del Monte Alben), lungo il percorso ad anello di venti chilometri - per mille metri di dislivello positivo -che ha preso avvio dal centro di Gorno in direzione delle località Costa Jels, Plazza, fino al GPM di Colle di Zambla e poi – superato il giro di boa - toccare un adopo l'altra le località di Cantoni d’Oneta, Frassino, Chignolo d’Oneta, Ortello e Riso, ultima “tappa” prima del ritorno alla base, all’interno di un territorio famoso per la secolare attività mineraria e le sorgenti d’acqua pura.

Il forcing di Jean-Baptiste Simukeka (ufficiale dell'esercito del suo Paese) ha dato immediatamente i suoi frutti: il fuoriclasse ruandese è balzato al comando e lì è restato fino al termine della corsa, transitando sotto lo striscione d’arrivo in un’ora, 32 minuti e 46 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Cristian Minoggio, che ha stoppato il cronometro sul tempo di un’ora, 33 minuti e 37 secondi, sufficiente per aggiudicarsi il titolo tricolore. Il terzo gradino del podio è appannaggio di Mattia Tanara, veronese del team Scott nella nazionale giovanile Fisky: un’ora, 35 minuti e 19 secondi il suo finish time. Si sono assicurati un posto nella top five Marco Zanga e Hamouch Abdeljabbar, quest’ultimo alla sua prima gara di montagna!

La prova femminile ha avuto come padrona assoluta del campo (anzi di sentieri e mulattiere) Adeline Musabyeyezu, capace di portare a compimento il percorso in un’ora, 44 minuti e 7 secondi, classificandosi tra l’altro dodicesima assoluta ed infliggendo un distacco di quasi dodici minuti a Moira Guerini del team Tornado, trentaduesima assoluta. La bresciana si aggiudica così il titolo di campionessa italiana Csen di trail corto. Terza di giornata la vincitrice della prima edizione, Maria Eugenia Rossi, che ha fermato le lancette appena oltre il muro delLe due ore di gara. Completano la top five di giornata Elena Soffia e Chiara Galli.

“È stata dura – ha commentato, esausto e felice, il capo di Fly-Up Mario Poletti – ma gli sforzi organizzativi messi in atto insieme a Pro Gorno sono stati efficaci e oggi possiamo dire che la seconda edizione della Val del Riso Trail è stata un successo. Sono stati notevoli i nostri investimenti volti ad assicurare la sicurezza e il rispetto delle norme anti-Covid e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Ringrazio i bravissimi volontari, i preziosi sponsor che ci hanno permesso di allestire le nostre gare e l’amministrazione comunale di Gorno. Questa è l’ultima gara Fly-Up della stagione: a tutti gli atleti che hanno scelto di partecipare ai nostri eventi va un grande grazie e un arrivederci al prossimo anno”.