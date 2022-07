Meridio e Regis firmano Bettelmatt Super Race sulle montagne prossimamente iridate dell'Ossola

TRALRUNNING

Il secondo sabato di settembre l'evento BUT ospiterà la prova ultra dei Mondiali di Skyrunning assegnati all'Italia

Tre distanze, tante storie di amicizia, fratellanza e passione sportiva nel weekend a tutto trail di BUT Formazza, seconda delle quattro tappe di Golden Trail National Series by Salomon sulle montagne che tra due mesi esatti diventeranno iridate. Il prossimo 10 settembre infatti si replica con la prova ultra dei Mondiali di Skyrunning, quest’anno assegnati all’Italia ed in modo specifico alle montagne dell’Ossola (Piemonte). © BUT Formazza Event

Primo tempo nella parte iniziale dell’estate, secondo tempo in quella culminante. Doppio impegno quest’anno per lo staff di BUT Formazza Event. Valida come seconda prova del circuito trail targato Salomon (scattato la scorsa primavera con il Dolomiti Beer Trail di Pedavena), la prima parte dell’evento BUT ha proposto tre gare: Bettelmatt Super Race (37 chilometri e 2733 metri D+), Bettelmatt Race, (24 chilometri e 1050 metri D+) e Bettelmatt Mini Trail sulla distanza di otto chilometri.

© BUT Formazza Event

Nella prova più lunga del programma ad imporsi è stato Michele Meridio. Al debutto in Alta Val Formazza, l’atleta veneto in forza ai Brooks Trail Runners ha chiuso la sua prova vincente con con il tempo di quattro ore, 19 minuti e 32 secondi, andando in progressione nella seconda parte della gara. Con lui sul podio Zan Zepic (Team Salomon Slovenia) che ripete il secondo posto del 2021, staccato di quattro minuti e 31 secondi dal vincitore e con meno di uno di vantaggio sul giovanissimo Daniel Borgesa, anche lui come Meridio portacolori dei Brooks Trail Runners.

© BUT Formazza Event

In campo femminile, Bettelmatt Super Race registra la vittoria della ventunenne Chiara Regis che - partita con qualche dubbio sulla sua tenuta su un tracciato così duro - ha invece compiuto una vera e propria impresa: cinque ore, 27 minuti e 52 secondi per l’atleta di Invictus Team che ha preceduto di due minuti e cinque secondi Monica Moia (ASD Bognanco) e di ben dieci minuti e 17 secondi Alice Rolla (Avis Marathon Verbania).

© BUT Formazza Event

Sulla distanza intermedia di Bettelmatt Race si è protratto il duello tra gli amici-rivali Roberto Giacomotti (ASD Pegarun) e Luca Ronchi (Sport Project VCO). Ad avere la meglio è stato questa volta il primo, che si è imposto con il tempo di un’ora, 44 minuti e 12 secondi, con due minuti e 38 secondi di vantaggio su Ronchi. Sul terzo gradino del podio è salito Stefano Venturato (Sci Club Valle Antigorio), con il finishing time di un’ora, 49 minuti e 56 secondi.

© BUT Formazza Event

Se Ronchi si è dovuto accontentare del secondo posto tra gli uomini, sua sorella Giulia Ronchi (lei pure atleta SportProject VCO) ha fatto centro pieno, aggiudicandosi in due ore, 14 minuti e 13 secondi la prova femminile. Alle sue spalle Elena Platini (Luciani Sport Team, staccata di quattro minuti e 41 secondi), mentre sul terzo gradino del podio è salita Veronica Riccio (ASD Gravellona VCO), al traguardo in due ore, 20 minuti e 58 secondi.

Nella prova sulla distanza più breve, riservata ai giovanissimi (Bettelmatt Minitrail) il tredicenne Andrea Cappelli (GAV) si è imposto in 37 minuti e 53 secondi. Seconda posizione per il più esperto Alessio Beltrami (ASD Caddese Monique Giroud, staccato di un minuto e 20 secondi), seguito a tre soli secondi di distanza da Paolo Ferrigato. Tra le ragazze Alice Zappella (Atletica Casazza) ha vinto tra in 44 minuti e 16 secondi, andando ad occupare il gradino più alto di un podio completato da Michelle Gnoato (Sport Project VCO, 46 minuti e 25 secondi) e da Emanuela Manzoli (Free Runners, 48 minuti netti). Al via di Bettelmatt Minitrail anche gli Under 12: Giulio Battiston e Leonardo Cerini (Sci Club Formazza) sono stati i più veloci tra i maschi, mentre in campo femminile en plein tre di Sci Club Formazza con Irene Cerini, Adele Ingignoli e Gaia Cerini.

© BUT Formazza Event

Esauriti la prima parte dell’evento BUT Formazza, il focus si sposta sul clou iridato di sabato 10 settembre, quando è in programma Bettelmatt SkyUltra (61 chilometri e 3759 metri di dislivello positivo), la prova sulla lunghissima distanza (SKYULTRA) dei Mondiali di Skyrunning ospitati dalle montagne piemontesi. Ad aprire la rassegna iridata - venerdì’ 9 settembre - sarà infatti Rampigada Vertical (nel comprensorio sciistico di San Domenico di Varzo, in Valle Divedro) per la specialità VERTICAL. Dopo la prova ultra in Val Formazza, i Mondiali si chiuderanno domenica 11 settembre con La Veia Skyrace in Val Bognanco per la specialità SKY.