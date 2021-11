Marco De Gasperi: "Entusiasmo, promozione del territorio e sostenibilità ricetta vincente di Valtellina Wine Trail"    

TRAILRUNNING

Torna dopo un anno di sosta forzata la kermesse valtellinese ideata nove anni fa dal sei volte campione del mondo di corsa in montagna.

di

STEFANO GATTI

La provincia di Sondrio è pronta ad accogliere gli oltre duemilaottocento atleti provenienti da trenta differenti nazioni che sabato 20 novembre si cimenteranno nelle tre gare del "sistema" Valtellina Wine Trail che si snodano fra suggestivi borghi, vigneti e cantine: Valtellina Wine Trail da 42 chilometri e 1700 metri di dislivello positivo, Valtellina Half Wine Trail da 21K (900 metri D+) e Sassella Trail da 12 chilometri (550 D+).

Dopo la presentazione ufficiale dell'ottava edizione il mese scorso a Roma e la recentissima inaugurazione della spettacolare Passerella sulle Cassandre sospesa cento metri sopra il torrente Mallero (che sarà attraversata dai concorrenti delle due prove più lunghe), per i runners è tempo di stringere i lacci delle loro scarpe. Lo staff della manifestazione è al lavoro da giorni così come i trecento volontari a supporto di un evento sportivo che interessa undici Comuni della provincia di Sondrio. Quest’anno la manifestazione si connota anche nel segno della solidarietà: grazie all’impegno di alcuni sponsor (Molino Filippini, Cantina La Spia, Latteria Sociale di Chiuro, Melavì) sarà possibile acquistare uno speciale “Pacco degustazione Valtellina”, il cui ricavato verrà devoluto al “Fondo povertà” istituito da Fondazione Pro Valtellina Onlus per aiutare le famiglie in difficoltà a seguito della Pandemia da Covid-19.

Marco De Gasperi, presidente del comitato organizzatore di Valtellina Wine Trail e Brand Manager di Scarpa:

“Il ritorno di Valtellina Wine Trail dopo un anno di stop riporta grande entusiasmo nell’ambito sportivo della provincia di Sondrio ma anche in quello della promozione del territorio. L’organizzazione presterà particolare attenzione alle misure di contenimento contro la pandemia durante lo svolgimento della manifestazione. Un altro punto importante da sottolineare è che Valtellina Wine Trail vuole diventare un evento sempre più sostenibile: l’evento sarà plastic free, perciò l’utilizzo della plastica nei ristori e per le bandelle segna percorso sarà bandito, e tutti i materiali monouso saranno compostabili”.

PROGRAMMA

Gli atleti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara esclusivamente nelle giornate di giovedì 18 dalle 16 alle 20 e venerdì 19 dalle 10 alle 22 nel cuore del capoluogo valtellinese con l’apertura dell’Ufficio gara presso la tensostruttura di Piazza Garibaldi, cuore pulsante del capoluogo valtellinese. A differenza degli anni scorsi, per ragioni organizzative legate all’emergenza sanitaria, il ritiro pettorali non potrà svolgersi il giorno stesso della gara. Sabato 20 alle dieci del mattino verrà dato il via alla 12 chilometri da Castione Andevenno ed alla 42K da Tirano. Partenza alle undici da Chiuro invece per la prova sulla distanza della mezza maratona.

Competizione, ma non solo: venerdì e sabato la piazza cittadina sarà animata anche dall’Expo Wine Trail che ospiterà una ventina di espositori del settore sportivo. Venerdì alle 17.00 sul palco in piazza Garibaldi un momento dedicato ad esercizi pre-gara a cura di Eros Grazioli, preparatore atletico e autore di diversi libri sull’allenamento per la corsa. A seguire (dalle 17.30) saranno presentati gli atleti Elite per proseguire, alle 18.00, con il briefing pre-gara. A chiudere l’evento saranno le premiazioni, che si terranno in Piazza Garibaldi alle ore 15.00 per gli atleti della prova d’ingresso, alle 17.00 per i runner della 21K, mentre alle 18.00 verranno decretati i vincitori della prova regina sulla distanza della maratona.

TOP RUNNERS

Sulla VWT da 42K sarà ai nastri di partenza il francese Aurelien Dunand Pallaz, secondo quest'anno all'Ultra Trail du Mont-Blanc, che sfiderà il britannico Tom Owens del Team Salomon (già quarto all'UTMB del 2019) ed il portoghese nativo del Mozambico Helio Fumo del team Scarpa Compressport. In campo femminile fari puntati su Elisa Desco, che ha già vinto la competizione per ben tre volte e riveste quindi il ruolo di netta favorita.

LE CANTINE

Grande anche l’appoggio che -da sempre - i produttori di vino del territorio offrono alla manifestazione, garantendo il passaggio non solo nelle proprie vigne ma addirittura nelle proprie cantine, rendendo così Valtellina Wine Trail una corsa dal fascino davvero unico. I concorrenti attraverseranno infatti le Cantine Zanolari (Villa di Tirano), Triacca (Bianzone), Negri (Chiuro), Balgera (Chiuro) mentre quelli che parteciperanno alla 12 Km faranno tappa fra le Cantine Boffalora (Castione Andevenno), Selva (Castione Andevenno), Alfio Mozzi (Castione Andevenno), Menegola (Castione Andevenno) e Cooperativa agricola Triasso e Sassella (Sondrio).

PARTNERSHIP

Nata nel 2013 dalla felice intuizione di Marco De Gasperi e del suo staff, Valtellin Wine Trail è cresciuta negli anni anche grazie al supporto di enti ed aziende che hanno fermamente creduto nell’importanza del legame fra sport e territorio, a cominciare dal title sponsor: il gruppo Rigamonti, leader mondiale nella produzione di Bresaola. Main sponsors sono invece Consorzio di Tutela Vini di Valtellina, Creval–Crédit Agricole, Edison. Questa edizione vede due nuovi sponsor tecnici tutti italiani: Scarpa, leader nella produzione di calzature per l’outdoor e la montagna, e Crazy, l'azienda valtellinese che ha inserito il concetto Fast&Light nell'abbigliamento per il trail e la montagna.

Importante anche il sostegno degli enti pubblici: Regione Lombardia, Comune di Sondrio, Camera di Commercio di Sondrio, BIM ed Ufficio Scolastico Territoriale, oltre naturalmente al fondamentale contributo di tutti i Comuni attraversati dalla corsa.

Per maggiori informazioni www.valtellinawinetrail.com/it