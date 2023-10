Magico, segreto e festoso: Trail del Monte Casto, Halloween sulle montagne della Valle Cervo

TRAILRUNNING

Due prove agonistiche e una passeggiata non competitiva nel menu della diciassettesima edizione dell'evento biellese

© Trail Monte Casto Press Office Appuntamento a doppia trazione sportiva e festosa per diverse centinaia di atleti in arrivo da molte regioni d’Italia sui sentieri della Valle Cervo e dell’Alta Valsessera domenica 29 ottobre in occasione del Trail del Monte Casto che, nella sua prova clou, assegnerà il titolo di Campione Italiano CSEN Ultratrail e sarà anche valevole come prova del Grand Prix Ultra Fidal Piemonte. La campagna iscrizioni per l’evento "vista Halloween" che ha campo base nel paese di Andorno Micca (pochi chilometri a nord di Bielle) chiude domenica 22 ottobre o al raggiungimento degli ottocento iscritti totali sulle due distanze in programma. Alla prova ultra da 44 chilometri e 2050 metri D+ si affianca (con percorso comune nel tratto iniziale e in quello finale dell’itinerario) la più corribile e quindi quasi altrettanto impegnativa prova da 20 chilometri e 850 metri di dislivello positivo che ha per GPM i 1134 metri di quota della vetta del Monte Casto che dà il nome alla gara. Oltre che un evento di grande sostanza tecnica, la manifestazione promuove la scoperta di alcuni angoli quasi sconosciuti del territorio, piccoli gioielli che il territori biellese regala a chi ama immergersi nella natura. Una vera e propria festa del trail insomma, contraddistinta da un clima di grande convivialità che si affianca al necessario spirito sportivo e lo completa degnamente.

Sui sentieri della Valle Cervo e dell’Alta Valsessera sono saliti sul podio nelle precedenti edizioni molti atleti... da paura! In campo maschile (solo per citare i più conosciuti) Cristian Minoggio, Luca Carrara, Filippo Bianchi, Davide Cheraz, Gabriele Abate, Danilo Lantermino, Gianluca Ghiano e il forte nepalese Dawa Sherpa. Tra le donne sono salite sul podio del Trail del Monte Casto Alessandra Boifava, Sonia Locatelli, Sonia Glarey, Chiara Giovando,Yulia Baykova, Scilla Tonetti, Federica Boifava, Cinzia Bertasa, Virginia Oliveri, Lisa Borzani, Cecilia Mora, Marina Plavan, Emanuela Brizio, le francesi Maud Gobert e Corinne Favre.

In assenza del quattro volte vincitore di TMC Cristian Minoggio, nella prova lunga della diciassettesima edizione del “Casto” i pronostici sono molto aperti. La shortlist dei favoriti alla successione del campione del mondo di skyrunning si apre senza ombra di dubbio con l'atleta di casa Francesco Nicola (primo nel 2022 con il tempo di tre ore, 36 minuti e 46 secondi). A sfidarlo, direttamente dalla sua Isola d’Elba, l’esperto ma anche in qualche modo emergente Matteo Anselmi, nazionale di trail l’anno scorso e già sul podio al Casto. Altri pretendenti ai gradini del podio di Andorno il valsesiano Mattia Bertoncini, il varesotto Fabio Di Giacomo (vincitore della 100 Miglia del Monviso) e Gabriele Barile.

Tra le donne la successione a Giulia "Annadora" Sapia (straordinaria vincitrice dodici mesi fa) fa gola a Martina Chialvo, quest’anno azzurra ai World Mountain and Trail Running Championships e Enrica Dematteis, che quest’anno ha vinto la 100 Miglia del Monviso e il Tot Dret, una delle prove più impegnative del bouquet del Tor des Géants. Da non sottovalutare il potenziale dell’altra portacolori di Podistica Valle Varaita, la gemella Luisa Dematteis (prima alla 60 KM del Monviso), la volitiva Giulia Vinco (terza al Nice Cote d’Azur 100 KM by UTMB), la sarda Pina Deiana (recente vincitrice della prova da 24 chilometri di Oliena Skytrail) e la fortissima e sempre temibile local Susan Ostano.

Starting list d’alto livello anche nella prova d’ingresso (ma è riduttivo definirla così) sulla distanza dei 20 chilometri, particolarmente per quanto riguarda gara-uomini. Tra i sicuri protagonisti il giovane Andrea Rostan (14esimo ai Campionati Mondiali di Inssbruck nel Vertical) e Manuel Solavaggione, fresco vincitore della prova da 34 chilometri di UTLO Ultra Trail del Lago d’Orta. Da attenzionare anche il biellese Alessandro Ferrarotti e con lui Daniel Borgesa, vincitori mano nella mano dell’edizione 2021, Tra i possibili outsiders il valdostano classe 2004 Simone Dalle (nazionale di skyrunning) e il benimino di casa Gabriele Gazzetto.

In campo femminile favorita d’obbligo è Luisa Rocchia (vincitrice della scorsa edizione), con la local Margherita De Giuli nel ruolo di prima sfidante. Al via anche Alessandra Boifava (già vincitrice al Casto due anni fa nella 44KM!) che, reduce da un infortunio, ha dichiarato di affrontare la prova “in modalità gita”, ma vuole esserci!

Il Trail del Monte Casto è l’ultima prova del Piemontrail Challenge che comprende Vibram Trail Mottarone, Trail Monte Soglio e Trail Oasi Zegna.

Per quanto riguarda l’itinerario, la traccia della prova ultra corre pressoché interamente su sentieri e strade sterrate. Il percorso è altamente spettacolare e tocca alcuni angoli incantevoli del Biellese - a partire dal Monte Casto - proseguendo poi alla volta degli alpeggi di Monduro e Carcheggio, per salire poi al Bocchetto Sessera (1380 metri), con incomparabili viste sulle montagne biellesi e sulle Alpi del Piemonte.

Entrata nell'Oasi Zegna, la prova porta prima al Monte Massaro (nei cui pressi si trova il GPM-gara a quota 1464), poi alla caratteristica baita della Scheggiola (con il suo famoso “ristoro abusivo”), all'alpeggio Baraccone e - attraverso il caratteristico ponte a schiena d'asino - al Rifugio Piana del Ponte, dove gli atleti troveranno un altro ristoro festoso. Qui il sentiero ricomincia a salire per passare a fianco del ponte della Milizia, raggiungere la Casa del Pescatore e salire immerso nella pineta fino al bellissimo alpeggio dell'Artignaga, da dove di fa di nuovo rotta verso il Bocchetto Sessera. Un bel sentiero conduce i trailers quindi a Pratetto, poi a Frazione Trabbia di Callabiana. Un lungo traverso porta a Locato, per affrontare poi l'ultima asperità della giornata: la salita alla località “Quadetto”. Da qui un nuovo traverso nel bosco permette di raggiungere la frazione Colma di Andorno e - in discesa - fare ritorno alla partenza presso il campo sportivo di Andorno.

La partenza è prevista alle ore sette per gli iscritti alla 44KM, alle ore 09.00 invece per chi prenderà il via della 20KM. Semaforo verde alle 09.30 per la passeggiata non competitiva da otto chilometri (iscrizioni sul posto).

Per accompagnatori e appassionati, sarà possibile intercettare gli atleti lungo il percorso con brevi spostamenti in auto. Sarà attiva una diretta della manifestazione sulla pagina facebook del Trail del Monte Casto.

Per info:

https://mauscilla.it/

trailmontecasto@gmail.com