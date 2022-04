Loris Mandelli e Lenah Jerotich brillano nella “mezza” Run Free al Parco di Monza  

MILANO&MONZA RUN FREE

La prova monzese regolarmente in scena nonostante i danni provocati dal forte vento.

Top runners e prestazioni di alto livello ma anche il brivido dell’imprevisto per la Mezza di Monza Run Free, andata in scena nel Parco della Villa Reale del capoluogo brianzolo. Dopo una giornata di vigilia ed una notte sferzata dal forte vento, lo storico polmone verde (uno dei più grandi d’Europa) si presentava disseminato di detriti. Un’evenienza che gli organizzatori del circuito Milano&Monza Run Free hanno fronteggiato per tempo, con un rinvio della partenza, prolungato dalla necessità di rimuovere un albero secolare caduto a terra sul percorso di gara! Phototoday

Superata l’emergenza-vento, un migliaio di atleti hanno preso il via, equamente suddivisi tra la mezza maratona agonistica e la prova non competitiva sull'altrettanto classica distanza dei dieci chilometri. Scattata da Cascina San Fedele, la Monza Run Free da 21K (seconda delle tre prove del circuito, dopo il Trofeo Sempione di Milano di metà marzo) si è snodata su tre giri diversi di un tracciato sinuoso e ondulato, quindi non particolarmente favorevole a prestazioni assolute.

Phototoday

A mettere a segno la vittoriache ha dato lo strappo decisivo al chilometro prendere 19, staccandosi dal gruppo di testa e tagliando il traguardo in un’ora, dieci minuti e 20 secondi, un minuto in meno rispetto allo scorso anno quando Loris aveva chiuso la prova in terza posizione., staccato di quindici secondi e lontano dal suo personale. Decisamente più lontanoche ha completato il podio raggiungendo il traguardo nel finish time di un’ora, 13 minuti e 55 secondi.

Phototoday

Nella gara femminile ha prevalso la keniana Lenah Jerotich (Atletica 2005) con il tempo di un’ora, 16 minuti e 14 secondi, lontano dal suo miglior tempo sulla distanza della mezza maratona ma sufficiente per dominare la gara, piazzandosi oltretutto ai piedi del podio maschile: quarta della classifica assoluta. Alle sue spalle Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese), staccata di ben sette minuti ed undici secondi, seguita a poco più di un minuto da Francesca Colombo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), da parte sua vera sorpresa della manifestazione e capace (con il finish time di un’ora, 24 minuti e 40 secondi) di abbassare di oltre cinque minuti la propria personal best performance e di farlo - come detto sopra - su di un percorso non troppo filante e veloce, ben poco adatto all'impresa.

Phototoday

Premiate a Monza anche le tre migliori società sportive, secondo criteri che hanno tenuto conto non solo del numero di atleti (almeno dieci al traguardo) ma anche delle posizioni in classifica dei primi tre elementi di ogni società, assegnando a ciascuno un numero di punti corrispondente alla posizione assoluta ottenuta nella classifica di gara. A vincere sono state quindi le società i cui primi tre atleti uomini e le prime tre atlete donne hanno totalizzato il punteggio più basso. Al primo posto lo storico sodalizio milanese di Ortica Team con 358 punti, seguito da Runners Desio con 368 e Running Saronno con 574.

Phototoday

La gara monzese è stata anche prova unica dei Campionati Italiani Paralimpici di Mezza Maratona 2022 FISPES, organizzati in collaborazione con la società Olympia Athletic Teams su tre giri non identici su un misto di strade asfaltate e strade bianche. Sette gli atleti che hanno partecipato e cinque i titoli tricolori di mezza maratona in palio: quattro maschili (T12, T38, T46, T54) ed uno femminile (T38, non assegnato). Prima piazza assoluta per Michele Pasquazzo (Atletica Valle di Cembra, primo anche T46), seguito dall’atleta di casa Nicola Rocca (Olympia Athletic Team) Cristian Cucco (Icaro Onlus) è primo T38, nella categoria T54 vince Antonio Milano (Polha-Varese Ass. Polip. Dile). Sul gradino più alto della categoria T12 Giovanni Pili D’Ottavio (Asd Villa De Sanctis).

Archiviata la prova di Monza, il circuito Milano&Monza Run Free punta ora sul Parco City Life di Milano per la sua terza ed ultima tappa sulla distanza del miglio, in programma sabato 7 maggio. Iscrizioni online su www.sportitude.it fino alla mezzanotte di giovedì 5 maggio oppure al raggiungimento del sold out, fissato a quota 1500 iscritti.