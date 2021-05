Livigno capitale mondiale dello skyrunning nel primo weekend dell'estate: appuntamento al 19 giugno

SKYRUNNING

Il "Piccolo Tibet" italiano si prepara ad accogliere i protagonisti delle Skyrunner World Series e gli amatori della corsa sui sentieri

di

STEFANO GATTI

Sold out raggiunto con largo anticipo - complici anche le riconferme delle iscrizioni 2020 - per la Livigno Skymarathon da 34 chilometri e 2700 metri di dislivello positivo e per la Livigno Sky Trail: entrambe le prove hanno letteralmente fatto incetta di consensi. Viste le numerose richieste però, il comitato organizzatore - capitanato da Marco De Gasperi - ha deciso di mettere in palio altri cinquanta pettorali sulla prova breve che misura 17 chilometri per 1000 metri di dislivello positivo.

Entrando nei dettagli del doppio evento di metà giugno, il sei volte campione del mondo di corsa in montagna De Gasperi ha così argomentato:

«Siamo soddisfatti del livello raggiunto dalla Livigno Skymarathon. A breve renderemo nota la starting list, ma vi posso anticipare che avremo ai nastri di partenza alcuni dei migliori interpreti mondiali della specialità. Ora la nostra attenzione è focalizzata su altri fronti. Nella parte alta c'è ancora molta neve, pertanto stiamo valutando la soluzione migliore a livello di tracciato. Per quanto riguarda la sicurezza, viste le limitazioni in corso, abbiamo pensato di allestire tre ristori abbastanza importanti, ma per il resto la gara sarà in semi-autosufficienza. A tutti i concorrenti verrà quindi richiesto nel materiale obbligatorio e di portare con sé il bicchiere personale: questo anche per continuare ad avere un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente».

Da parte sua Luca Moretti, presidente di Apt Livigno è tornato sul tema iscrizioni:

«Siamo stati letteralmente subissati di richieste. La nostra volontà, per quest’anno, resta quella di avere un numero massimo di 350 concorrenti per potere gestire al meglio le varie restrizioni anti Covid. Fatte le opportune valutazioni, abbiamo però capito che una cinquantina di concorrenti in più sulla Sky Trail sarebbe comunque fattibile. Rispetto alla prova lunga della Skyrunning World Series, la gara da 17K è sicuramente meno tecnica, ma non per questo meno spettacolare visto che va a toccare anche zone mitiche come il Crap dala Parè, uno dei punti più panoramici con vista sul lago e su tutta la valle di Livigno».

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.livignoskymarathon.it