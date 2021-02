È l’inedita 100 Miglia del Bernina la grande novità della VUT 2021: confermata la classica 90K

TRAILRUNNING

Nel programma del classico appuntamento di mezza estate sulle montagne della Valmalenco anche una 35K e la prova a staffetta.

di

STEFANO GATTI

La cautela è d’obbligo, di questi tempi, il coraggio… altrettanto. Per sky e trailrunners dalle ambizioni medio-alte la “mission” 2021 è quella di una stagione agonistica quantomeno di ripresa, dopo “il nulla di fatto” o quasi del 2020 e per loro la VUT (Valmalenco Ultradistance Trail) lancia una ricca e variegata proposta, all’insegna di continuità ed innovazione. Allungate il passo e… iniziate a correre!

Chiamateli pure... sogni di una notte di mezza estate!

Edizione ricca di novità per una prova che - nata nel 2017 - nel giro di tre sole e memorabili edizioni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel calendario nazionale ed internazionale e nella considerazione da parte degli atleti, sia tra i professionisti che tra gli amatori. Lo stop imposto l’anno scorso dalla pandemia (alla VUT estiva e poi anche all’altrettanto classico Valtellina Wine Trail di novembre) è stato sfruttato a dovere dal comitato organizzatore di entrambe le prove per anticipare il focus sulla nuova edizione dell'ultraweekend di metà luglio.

Confermatissima la spettacolare e difficile 90K che rimane il “core business” del team malenco guidato da Fabio Cometti, vulcanico guru dell’evento. Oltre alla staffetta per squadre da tre elementi - anch'essa riconfermata - lungo lo stesso itinerario della "lunga" (al via da Chiesa in Valmalenco), entra nel programma una prova sulla distanza di "soli" trentacinque chilometri con start da Lanzada che - se da un lato è priva dei passaggi-chiave della sorella maggiore, come l'ascesa al Passo Ventina, la Valle di Scerscen e la Bocchetta di Fellaria - dall’altro compensa il ridotto chilometraggio e le difficoltà tecniche più contenute con uno sforzo più concentrato e quindi intenso.

Il percorso della 35K è stato tra l’altro promosso da Giovanni Rossi, atleta “local” tesserato dalla Sportiva Lanzada. “Azzurro” nella Coppa del Mondo di scialpinismo (iridato Sprint Juniores nel 2019), il campione malenco ha collaudato il tracciato la scorsa estate, proprio nei giorni nei quali la VUT 2020 avrebbe dovuto andare in scena. Lo stesso ha fatto poi qualche settimana più tardi Oliviero Bosatelli. Due volte vincitore del Tor des Geants valdostano, il popolare “Bosa” da Gandino - il vigile del fuoco più “trail” del pianeta - è stato strappato dalle montagne della sua Val Seriana e... convocato in Valmalenco dagli organizzatori per un Test Run lungo l'itinerario (poi ampiamente rivisto) della grande novità della VUT 2021: la 100 Miglia del Bernina, una prova “monstre” che chiamerà a raccolta gli adepti delle lunghissime distanze lungo un tracciato che – partendo da Sondrio - dopo una prima parte di gara ambientata sulle montagne affacciate sul fondovalle principale della Valtellina - si inoltrerà in Valmalenco, portando così gli ultrarunners più estremi a ricongiungersi con gli atleti impegnati sulle altre tre prove della VUT, fino al traguardo che - per tutte e quattro le distanze - è situato a Caspoggio.

In attesa del momento di schierarsi nella gabbia di partenza la prossima estate (e prima ancora del… disgelo per iniziare le ricognizioni del tracciato scelto), il passaggio-chiave è quello delle iscrizioni, aperte da lunedì 15 febbraio: mettere al sicuro il proprio pettorale insomma, e da lì iniziare a preparare la grande avventura di metà luglio che tra l'altro si colloca a metà strada tra due altri appuntamenti nati dalla vocazione “running” della Valmalenco. Nel secondo weekend di giugno infatti Lanzada ospiterà i Campionati Italiani di Corsa in montagna per staffette. In programma sabato 12 giugno Campionato Italiano Allievi e Trofeo Nazionale Cadetti, domenica 13 il Campionato Italiano Assoluti, Juniores e Master. Teatro delle prove il collaudato e "muscolare" anello da tre chilometri nei boschi appena a monte dell’abitato che nel recente passato ha ospitato con successo gare con titolazione nazionale ed internazionale.

Di nuovo sui sentieri invece l’appuntamento di, sulle montagne di confine con la Svizzera nel settore orientale del massiccio del Bernina. Il menu della prova prevede due opzioni: un anello da ventuno chilometri per 1200 metri D+ ed uno di dodici chilometri con dislivello positivo dimezzato rispetto alla distanza maggiore. Contenuto tecnico-agonistico di tutto rispetto e contesto paesaggistico di rara bellezza per una prova in un certo senso… sospesa a metà strada tra la tradizione running della Valmalenco ed il suo presente (visto che ripercorre alcuni tratti della storica Valmalenco-Val Poschiavo ed altri della VUT stessa) ma dal tempo stesso lanciata nel futuro.