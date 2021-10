Limonextreme: vertical e skyrace per… sfidare i campioni “a fil di cielo”

SKYRUNNING

La suggestiva località dell’Alto Garda si prepara ad accogliere per l’ottava volta consecutiva il gotha dello skyrunning mondiale.

di

STEFANO GATTI

Conto alla rovescia per l’evento clou della stagione internazionale dello skyrunning, in programma a fine mese nell’intenso weekend della Limonextreme di Limone sul Garda. Tre le gare in programma e pettorali ancora disponibili per chi vuole mettersi alla prova contro le star della disciplina. Ad alzare il sipario su due giorni di vera passione “sky” sulle montagne dell’Alto Garda sarà nel pomeriggio di venerdì 29 il Vertical della Mughera (finale del nuovo VK Open Championship) mentre nella mattinata di sabato 30 sarà la volta della skyrace e della 10K dedicata ai neofiti della specialità.

I tre eventi griffati Scarpa richiameranno ai nastri di partenza molti dei migliori interpreti della specialità e tantissimi appassionati (previsti 1200 concorrenti da una quarantina di nazioni) per quello che di fatto è diventato un vero e proprio happening di fine stagione. Imperdibile, per gli amatori, l’occasione di misurarsi con i campioni. Mission: Impossibile, d’accordo. Ma vale sempre la pena provarci!

Quando alla finalissima “estrema” (anzi, Extreme) di Limone manca solo la Skyrace des Matheysins in Francia, saldamente al comando del ranking Skyrunner World Series troviamo lo svizzero Christian Mathys e la rumena Denisa Dragomir. In lizza per un posto sul podio maschile l’italiano Daniel Antonioli e lo spagnolo Ricardo Cherta, tallonati dall’altro spagnolo Jordi Alis Sanchez e dall'altro azzurro Luca Del Pero. Al femminile l’esperta basca Oihana Azkorbebeitia dovrà invece guardarsi le spalle dall’austriaca Stephanie Kroell.

Nel VK Open Championship invece è dominio degli atleti portoghesi, sia al maschile che al femminile. Vitor Jesus guida il ranking uomini, seguito dai connazionali Americo Caldeira e Eduardo Pestana. Tra le donne Joana Soares precede la giapponese Yuri Yoshizumi e la belga Charlotte Cotton. Gli ultimi verdetti saranno emessi dallo spettacolare Vertical da 1100 metri di dislivello positivo concentrati lungo un itinerario dallo sviluppo di nemmeno tre chilometri... a picco su Limone!

A decretare re e regina della disciplina riservata ai “corridori del cielo“ sarà la prova da 23 chilometri di sviluppo (e 2052 metri di dislivello positivo) che prevede il format della partenza unica (mass start) alle dieci del mattino di sabato 30 ottobre ed un percorso sicuramente meno duro rispetto al recente passato, ma… “extremamente” spettacolare. Proprio così, per l’edizione 2021 si torna alla formula open sul tracciato testato e promosso sul campo nel 2019. Un motivo in più per aggiudicarsi gli ultimi pettorali disponibili (la “caccia” è aperta fino a mezzogiorno di mercoledì 21) e… provare a sfidare i top runners della skyrace ed i verticalisti più affermati.

Partenza ed arrivo saranno - come sempre - nella suggestiva location di Lungolago Marconi di Limone. Dopo due chilometri tra le vie del centro cittadino, si sale verso località Reamòl. Da qui inizierà una suggestiva quanto muscolare ascesa che porterà i concorrenti prima a Punta Larici e poi verso Passo Rocchetta . Si proseguirà sul sentiero 101, fino a Bocca Guil, per poi imboccare uno spettacolare sentiero “a fil di cresta” che porterà a Monte Carone (GPM della gara). Si risalirà lungo il “camino” (285 gradini scavati nella roccia) e poi - passata la croce di vetta - si scenderà dall’altro versante per proseguire il falsopiano fino al bivio per Traversole. Qui parte l’ultimo tratto di saliscendi per raggiungere Dalco. Ultima discesa per ritornare in picchiata verso l'abitato di Limone sul classico sentiero numero 112. Poi non resteranno che le premiazioni finali (della prova e della stagione) e la mitica festa finale!