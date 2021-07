Lancio ad alta quota per AUT 2021: non solo ultra, con Adamello Series un mese intero a tutto trail!

TRAILRUNNING

Poco più di due mesi al via dell’evento che ha per scenario i camminamenti della Grande Guerra tra Lombardia e Trentino-Alto Adige.

di

STEFANO GATTI

Saranno in totale 650 gli atleti al via della settima edizione di Adamello Ultra Trail, il popolare evento "ultra" (ma non solo) ambientato sulle montagne di confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige (e specificatamente tra Val Camonica e Val di Sole) l’ultimo fine settimana di settembre. Tre le distanze proposte dal Comitato Organizzatore di AUT che ha presentato l’evento nella suggestiva location ai 2753 metri di quota di Capanna Presena, in prossimità dell’omonimo ghiacciaio, nel Gruppo montuoso della Presanella.

L’appuntamento da segnare sull'agenda (agonistica!) è quello da venerdì 24 a domenica 26 settembre: Adamello Ultra Trail appunto. Di corsa sui Camminamenti della Grande Guerra nell’area del comprensorio Pontedilegno-Tonale in Alta Val Camonica, toccando anche l’Alta Val di Sole, nei Parchi Naturali dell’Adamello e dello Stelvio. Dopo l’annullamento per maltempo nel 2020 (che aveva vanificato gli sforzi degli organizzatori per dare vita alla prova nel rigido rispetto dei protocolli anti-Covid…) l’evento riparte con importanti novità per la sua settima edizione.

L’edizione 2021 di Adamello Ultra Trail sarà caratterizzata da molte novità, alcune delle quali pensate per il 2020 e poi rimaste giocoforza nel cassetto. Le due prove più lunghe prevedono l’inserimento di alcuni nuovi tratti, come il passaggio dal Bivacco Linge e dal Rifugio Valmalza, che offriranno a trail ed ultra runners uno spettacolo ancora più emozionante ed un impegno ancora più elevato. Le tre distanze proposte dall’organizzazione (170K e 11500 M D+, 90kK e 5700 M D+, 35K e 1700 M D+) prevedono saliscendi senza soluzione di continuità, immergendo i concorrenti nei panorami mozzafiato e nella storia dei luoghi attraversati dalla corsa. La voglia di ultra trail è certificata anche dal raggiungimento del "sold-out" in poco meno di due mesi dall’apertura delle iscrizioni: saranno 200 gli atleti al via della gara regina da 170 chilometri, cosiccome quelli della prova d’ingresso da 35K mentre gli iscritti per il percorso intermedio da 90K sono 250.

Per quanto riguarda l'albo d'oro della prova ultra di AUT (la 170K) l'eredità da raccogliere è quella dei vincitori di due anni fa. Nel 2019 il valdostano Franco Collé si impose davanti al lecchese... di Aprica Luca Manfredi Negri (vincitore dodici mesi prima) ed allo statunitense Sean Van Horn. Podio per due terzi tricolore (anzi... lombardo-veneto) anche a livello femminile, grazie al successo di Cristiana Follador da Valdobbiadene (TV) davanti a Marta Poretti da Busto Arsizio (VA). Come tra gli uomini, anche nella gara rosa podio dal respiro internazionale (anglosassone) con il terzo posto della britannica Natalie White.

Tornando indietro... nel futuro, o per meglio dire ai primi giorni del prossimo autunno, tutti gli eventi collaterali delle “Adamello Series” non si svolgeranno in contemporanea all’Ultra Trail ma - ed è la prima volta che succede - animeranno le settimane precedenti all’appuntamento più atteso. Il prossimo 29 agosto - con partenza ed arrivo da Ponte di Legno - si svolgerà la sesta edizione dell’Adamello Run, la corsa competitiva di 30 chilometri (e 600 metri di dislivello positivo ) che si svolge a fondovalle, organizzata come ogni anno in collaborazione con ASD Rosa Running Team. Nella stessa giornata farà il suo esordio anche Adamello Slow, una camminata non competitiva di 20 chilometri.

Domenica 19 settembre invece - ad una sola settimana dall'appuntamento-clou di Adamello Ultra Trail - è in programma Adamello Trail Junior, la proposta dedicata ai più giovani, che darà la possibilità a piccoli e ragazzi da zero a diciannove anni di sperimentare le emozioni della corsa sui sentieri. Diversi gli anelli da percorrere immersi nella natura, sui sentieri che incorniciano Vione fino all’incantevole Conca di Premia, con appropriati dislivelli e sviluppi chilometrici, studiati in funzione dell’età dei partecipanti.

Paolo Gregorini, presidente di ASD Adamello Ultra Trail, società organizzatrice dell’evento, ha espresso la sua soddisfazione:

“Mi ricordo quando sette anni iniziammo con una settantina di atleti e fra lo scetticismo generale. Oggi abbiamo esaurito i 650 posti disponibili e continuiamo ad avere richieste: vuol dire che in questi anni si è lavorato tanto e bene, e per questo voglio ringraziare i volontari, gli sponsor e le istituzioni che sempre ci sostengono. Per il futuro, il sogno è creare un anello permanente legato ad Adamello Ultra Trail: è un progetto ambizioso, ma noi ci crediamo."

Altro aspetto innovativo dell’edizione 2021 è rappresentato dal nuovo sito ufficiale adamelloultratrail.it. Si tratta di un portale sempre più fruibile e a misura di utente, ad ulteriore segno del miglioramento a livello organizzativo e di attenzione costante verso gli atleti, per i quali è stato creato anche un Club Strava ad hoc. Con la nuova piattaforma, l’evento di trail running prosegue il suo processo di rinnovamento sul piano dell’immagine e della comunicazione, confermando al tempo stesso gli elementi tecnici e organizzativi che l’hanno reso una delle competizioni di settore più amate.

La crescita di Adamello Ultra Trail è confermata anche dai prestigiosi partner che hanno scelto di correre a fianco del comitato organizzatore guidato da Paolo Gregorini. Per il quarto anno consecutivo, l’azienda bresciana di abbigliamento tecnico sportivo Mico Sport rimane main sponsor dell’evento."Siamo presenti dal 2017 e speriamo di continuare a lungo questo cammino al fianco di un evento che rappresenta e comunica il nostro territorio sia in Italia che all’Estero", sono state le parole di Giovanni Setti, International Sales Director di Mico Sport.

Fra gli altri partner di primo piano di AUT si segnalano la conferma di Edison e l'ingresso di SCARPA, rappresentata dal Brand Manager Marco De Gasperi, volto notissimo agli amanti della disciplina: "Il mondo dell'ultra trail è un movimento in grande crescita ed entrarvi a fianco di questo evento è sicuramente un orgoglio", il suo commento.

Alla presentazione di venerdì 9 luglio a Capanna Presena hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni territoriali che da sempre sostengono l’evento, oltre a quelli delle realtà volte a promuovere lo sviluppo turistico-culturale della Valle Camonica e dei comuni attraversati dalle tre prove.

I primi saluti sono arrivati da Mauro Testini, Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica e Sindaco di Vione, che ha parlato di un “Adamello Ultra Trail pronto a ripartire alla grande, non solo nelle sue gare principali ma anche in quelle collaterali, come Adamello Trail Junior, un'occasione importante per avvicinare i ragazzi alla montagna”

Marco Gasparotti, Consigliere comunale di Vezza d’Oglio, campo-base e cupre pulsante dell'evento, si è invece detto "orgoglioso di un evento di livello mondiale che dà lustro a tutta l'Alta Val Camonica come alla Val di Sole".

Ilario Sabbadini, Assessore della Comunità Montana di Valle Camonica ha parlato di "forza, tenacia, resistenza e caparbietà: questo evento rappresenta un esempio per tutti, per vedere la luce in fondo al tunnel. Qui si è combattuto durante la guerra, adesso c'è lo sport e l'entusiasmo".

Davide Panizza, Presidente del Consorzio Pontedilegno-Tonale: "I percorsi sono caratterizzati da paesaggi mozzafiato, esaltati dal fascino della storia. Questo evento in crescita costante rappresenta per noi un volano per il turismo estivo in un settore interessante per il nostro comprensorio."

In conclusione è stato il turno di Graziano Pennacchio, AD di Visit Brescia: “Ci vuole coraggio per rimettersi in campo ed organizzare una manifestazione importante come questa, complimenti all’organizzazione. È grazie ad eventi che Brescia potrà tornare agli oltre dieci milioni di turisti pre-Covid".

Adamello Ultra Trail è quindi ufficialmente pronto a ripartire ed a portare le bellezze del Parco Nazionale dell’Adamello ed i segreti dei camminamenti della Grande Guerra sempre più lontano, ad un numero sempre più alto di appassionati. Ecco intanto il programma della settima edizione:

ADAMELLO ULTRA TRAIL

Venerdì 24 Settembre (ore 07.00): Adamello Trail ( 90K)

Venerdì 24 Settembre (ore 09.00): Adamello Ultra Trail (170K)

Sabato 25 Settembre (ore 14.00): Adamello Short Trail ( 35K)

ADAMELLO SERIES

Domenica 29 Agosto (ore 09.00): Adamello Run

Domenica 29 Agosto (ore 09.30): Adamello Slow

Domenica 19 Settembre (ore 14.30): Adamello Trail Junior