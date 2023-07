La Thuile Trail: Valle e Barale sbancano la ultra, Stephenson e Spinella a segno nella marathon

TRAILRUNNING

Doppietta made in England nella prova d'ingresso sulla distanza dei venticinque chilometri

© Pierre Lucianaz Per i trailrunners più incalliti e accaniti, prima della provvidenziale “pausa attiva” del mese di agosto (quando le ferie e la famiglia... chiamano), uno degli appuntamenti più gettonati è quello di La Thuile Trail, in Valle d'Aosta. Così è stato anche sabato 22 luglio per quasi cinquecento praticanti della corsa sui sentieri e su quelli d’alta quota in particolare. Tre le gare in programma nella settima edizione dell’evento: la rinnovata prova-clou da 70 chilometri, l’inedita Maratona e la classica 25 chilometri che definire “d’ingresso” è decisamente riduttivo.

© Pierre Lucianaz

Partenza all'alba (alle cinque in punto) per la prova Ultra, la cui distanza quest’anno è stata portata da sessanta a settanta chilometri, con un’impennata del dislivello positivo: ora vicino ai quattromila metri. In comune con la 25 chilometri, la traccia di gara ha visto un’ottantina di long distance runners dirigersi dal paese verso la frazione Buic, salire nel bosco, percorrere la panoramica “balconata” e arrivare al Rifugio Deffeyes, per poi puntare verso il Vallone di Bellacomba e i laghi della Tchuielletta e imboccare la discesa verso il traguardo della prova d’ingresso. Da questo punto in poi, gli atleti hanno attaccato la seconda parte del loro itinerario, proseguendo nel Vallone di Youla fino alla quota più alta del percorso, i 2848 metri di quota del Colle del Berrio Blanc, procedendo poi verso Col Chavanne e il Colle di Bassa Serra, per lambire il lago di Verney, raggiungere il Colle del Piccolo San Bernardo e iniziare la lunga discesa fino al traguardo a La Thuile.

© Pierre Lucianaz

Ad imporsi nella prova maschile è stato Jacopo Valle (Atletica Levante) con il tempo di nove ore, cinque minuti e 15 secondi. Secondo posto per Mirko Fioretti (ASD Space Running), staccato di dodici minuti e 48 secondi. Terzo per Ivan Nicco (ASD Atletica Monterosa), al traguardo in nove ore, 29 minuti e 31 secondi.

Laura Barale (Runcard–Ultra Taaaaac Team) ha vinto gara-donne tagliando il traguardo con il tempo di undici ore, 17 minuti e 18 secondi, con una gara in solitaria fin dall’inizio che le ha permesso di sfiorare la top ten della classifica generale (undicesima) e di staccare di più di un’ora al rientro alla base Francesca Collareda che ha chiuso al secondo posto, a sua volta con un vantaggio piuttosto consistente (al limite della mezz’ora) sulla altra indipendente Serena Moirano.

© Pierre Lucianaz

Alle sette e trenta lo start della Maratona, novità di La Thuile Trail 2023, che con i suoi 42 chilometri di sviluppo e un dislivello positivo di circa 2400 metri ha appassionato gli atleti per la qualità dei tracciati e l’incredibile panorama sulle creste della catena del Monte Bianco. La prova maschile di questa gara, il cui percorso dal paese punta verso il Vallone di Youla per proseguire sulla seconda parte del tracciato della 70KM fino all’arrivo, è stata vinta da Jamie Stephenson del team britannico Hour 7, con il tempo di quattro ore, 44 minuti e otto secondi.

© Pierre Lucianaz

Secondo gradino del podio per Mathieu Brunod (ASD Montagnesprint), figlio di Bruno Brunod - uno dei pionieri dello skyrunning - staccato di sei minuti e 46 secondi dal vincitore. Terzo al traguardo Daniele Mainardi (Polisportiva China e Pino Maff), rimasto per un minuto e mezzo sopra il muro delle cinque ore di gara.

Tra le donne a salire sul gradino più alto del podio una incredula Sara Spinella (sei ore, 13 minuti e 12 secondi, ventesima della classifica generale). Alle spalle della vincitrice, lotta serrata fino all’ultimo metro per il secondo posto: a spuntarla è stata Magda Moroni (Padile Running Team) con un ritardo appena inferiore ai sei minuti dalla prima classificata e di soli quattro secondi davanti a Nadia Azzoni.

© Giacomo Buzio

Alle otto e trenta ha preso il via il Trail da 25 chilometri. Nella sfida maschile, al primo e al secondo posto due inglesi: rispettivamente George Foster (Hour 7) con il tempo di due ore, 31 minuti e 22 secondi e Ross Gollan (Scott Running), staccato di sei minuti e 43 secondi. Terzo classificato e primo italiano al traguardo l’italiano Mattia Einaudi (ASD Podistica Valle Varaita) con il tempo di due ore, 42 minuti e 43 secondi.

Successo “made in England” anche in gara-donne. Ad imporsi Lauren Elizabeth Woodwiss (lei pure portacolori Hour 7 e trentasettesima assoluta) con il tempo di sette ore, 31 minuti e 38 secondi. Camilla Grossi (La Vetta Running/Natural Boom) chiude seconda con un ritardo di dieci minuti e mezzo, mentre la runner indipendente Maria Pilar Princis sigilla il podio in tre ore, 49 minuti e 58 secondi.

Il premio speciale Edoardo Camardella quest’anno è stato consegnato a Rachele Barovier (GSA Valsesia), sesta classificata tra le donne della 25 chilometri. Dopo le premiazioni anche l’estrazione dei due pettorali per il Vertical Road to Gran San Bernardo organizzato da Lisa Borzani a calendario domenica 1. ottobre 2023 e del pettorale per l’imminente Trail del Battaglione, gara amica che si terrà a Courmayeur domenica 30 luglio.

© Pierre Lucianaz

I responsabili del Comitato Organizzatore hanno ringraziato gli sponsor, gli oltre ottanta volontari che hanno prestato servizio al quartier generale di La Thuile e lungo gli itinerari di gara, i fotografi e il comune di La Thuile, dando appuntamento al prossimo anno: l'ottava edizione è già in calendario sabato 20 luglio 2024. La manifestazione è stata organizzata da HEY TEAM SSD arl, in collaborazione con il Comune di La Thuile e con numerose associazioni locali.