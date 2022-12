La prima di tutte: Skymarathon Sentiero 4 luglio, una "sky" sotto l'albero

SKYRUNNING

La campagna iscrizioni alla più pioniera delle skymarathon apre con una promo natalizia da non perdere

© Maurizio Torri Le nevicate di questi giorni hanno imbiancato abbondantemente i tracciati di gara delle grandi classiche sky dell’arco alpino ma chi punta a tentarle la prossima estate è già lì, in alta quota, con i propri pensieri ed il proprio sogno. Meglio però tornare a valle e soprattutto tenere gli occhi ben aperti: insomma stare pronti “alla tastiera” per formalizzare l’iscrizione! Una dritta ve la diamo subito e consiste con l’imperdibile promozione natalizia della Skymarathon Sentiero 4 Luglio, "the first ever”, che torna da tradizione (e da… dichiarazione programmatica) nel fine settimana d’avvio del primo mese interamente estivo. L’appuntamento è fissato per domenica 2 luglio. La scaletta operativa prevede il consolidato format che affianca alla spettacolare prova marathon da 42 chilometri e 2700 metri D+, una “mezza” da 1500 metri di dislivello positivo ideale per neofiti ambiziosi, giovani skyrunners ed amatori… irriducibili ed infine la Minisky rivolta a bambini e ragazzi tra le vie del paese.

© Maurizio Torri

In occasione del lancio sui canali social del video emotional (https://youtu.be/WLAqtrgIUdE), il comitato organizzatore della mitica Skymarathon sulle Orobie orientali in provincia di Brescia - la prima di tutte - ha deciso di aprire le iscrizioni con una promozione limitata per le festività natalizie. Una bella occasione per regalarsi e regalare un pettorale della prima maratona alpina nella storia dello skyrunning, nonché una delle superclassiche più amate, tecniche e spettacolari dell’intero arco alpino, in programma tra poco meno di sette mesi.

© Maurizio Torri

La grande classica iniziata nel 1994 (la mezza maratona si è aggiunta nel 2000) scatterà con da Corteno Golgi per concludersi - ma solo dopo un lungo ed impegnativo giro ad alta quota! - sulla linea del traguardo nella vicina Santicolo ed è ripartita quest'anno festeggiando il quarto di secolo dopo due anni di assenza forzata (causa emergenza sanitaria) con le vittorie di Cristian Minoggio tra gli uomini (ripetendo il successo di dodici mesi prima) e di Fabiola Conti nella gara femminile.

© Maurizio Torri

Ad introdurci alla prossima edizione ed alle sue linee-guida è Gianluigi “Tom” Bernardi, responsabile del comitato organizzatore:

“Stiamo lavorando da circa un mese in vista dell’edizione 2023, e lo stiamo facendo con ritrovato entusiasmo, grazie all’ingresso nel direttivo di giovani leve che hanno portato una ventata d’aria nuova. Da loro è partita l’idea di puntare maggiormente sui canali social e non solo. Da quest’anno la comunicazione avverrà in due lingue, per avvicinare un maggiore numero di atleti stranieri ad una gara che ha scritto la storia dello skyrunning e che è fortemente decisa a continuare a farlo in futuro”.

© Maurizio Torri

I tempi da battere nella ventiseiesima edizione della prova-clou resistono ormai da molti anni, quasi due interi decenni! Per la precisione dal 2003 quello maschile e dal 2005 quello femminile. A fissare così in alto ( e così tanto tempo fa) l’asticella sono stati il mitico Mario Poletti (in quattro ore, otto minuti e 24 secondi) e l’altrettanto leggendaria Emanuela Brizio (in cinque ore, 11 minuti e cinque secondi).

È ancora Tom Bernardi a chiamare a raccolta i candidati ad aprire un nuovo capitolo (e magari due…) nella storia del Sentiero 4 Luglio:

“I due record sono parecchio… datati, direi che è giunta l’ora di scriverne di nuovi! Per buttarli giù serviranno atleti di comprovato valore. Ci stiamo muovendo per avere ai nastri di partenza alcuni dei migliori skyrunners in circolazione”.

© Giacomo Meneghello

Al fianco del motivato sodalizio camuno è confermato il supporto di partner storici come Italimpresa Srl-CO.GE.T. Srl, Naef Srl e Crazy, il valor del cui apporto è sottolineato ancora da Bernardi, insieme al rinnovato invito ad approfittare della promo natalizia, con vista sulla prossima estate:

"Senza il supporto dei nostri sponsor principali e di quello più piccoli che li affiancano sarebbe impossibile mantenere alti standard organizzativi. Skymarathon Sentiero 4 Luglio da sempre è conosciuta nell’ambiente per il suo spettacolare tracciato, per i suoi record con premi da capogiro, ma anche per la nostra passione organizzativa e l’attenzione che abbiamo per ogni singolo atleta. Quindi meglio non perdere la nostra promo natalizia che permetterà a un numero limitato di atleti di portarsi a casa un pettorale a un prezzo stracciato".

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.skymarathon.it