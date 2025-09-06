Kilian Jornet: "Intendo esplorare il West americano, il suo territorio e le sue culture"

Kilian Jornet è ampiamente considerato come uno dei più grandi atleti di montagna di tutti i tempi. Con la sua visione, ha ridefinito ciò che è possibile nel trail running, nello sci alpinismo e nei progetti in montagna, sempre guidato da un insieme coerente di valori. Oggi il suo impatto si estende ben oltre lo sport. Le montagne sono la casa e l'ispirazione di Kilian: lo radicano e lo spingono in avanti. Attraverso più di due decenni negli sport di montagna, ha fatto carriera superando i limiti, sia fisicamente che nel modo in cui progettiamo l'attrezzatura e ci prendiamo cura delle cose che contano.