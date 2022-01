Il trailrunning sale di quota: Monte Rosa Walserwaeg, "prima" assoluta a luglio

TRAILRUNNING

Tre percorsi di rara suggestione e massimo impegno per la new entry della corsa su sentieri in programma sabato 2 luglio ai piedi del Monte Rosa.

di

STEFANO GATTI

Nella bellissima Valle di Gressoney il nuovo anno porta una nuova gara destinata a diventare una superclassica di metà estate: Monte Rosa Walserwaeg. Dietro le quinte del progetto MRW un inedito comitato organizzatore, supportato da tutte le amministrazioni locali, nel quale spiccano i nomi di due icone del trail running: Giancarlo Annovazzi (più volte finisher del Tor des Géants, anche nella top ten) e Franco Collé (residente proprio a Gressoney) che nel 2021 ha messo a segno la sua terza affermazione nel Tor stesso (dopo quelle del 2014 e del 2018), al termine di un entusiasmante testa a testa con l’elvetico Jonas Russi.

Il nome assegnato alla prova non lascia spazio a dubbi: racchiude l'essenza del progetto stesso. Nel dialetto tedesco ancora in uso tra le popolazioni Walser il termine “waeg” significa strada. I Walser sono una popolazione di origine germanica originaria delle regioni alpine attorno al Monte Rosa, che per migrazioni progressive dal Vallese si spinsero al di qual dello spartiacque alpino principale, raggiungendo la Valle di Gressoney e la piemontese Valsesia. Ed è proprio sui bellissimi single track dell'omonimo sentiero all'ombra della montagna simbolo della Valle del Lys che sono stati ricavati i tre itinerari proposti e che… spaziano dai 15 ai 90 chilometri.

La data da segnare in rosso in agenda è quella di sabato 2 luglio. La new entry va quindi alla sfida… frontale con i numerosi appuntamenti delle prove sky, trail ed endurance dell’estate e del mese di luglio in particolare ma lo fa con tutti i numeri per raccogliere consensi tra i cultori della disciplina. Per non correre il rischio di un eventuale sold out (attualmente previsto a quota 800) meglio quindi... stringere i tempi ed accaparrarsi subito un pettorale al seguente link: https://bit.ly/3sJHCjU Fino al 28 febbraio le tariffe avranno un costo agevolato.

Tre le proposte competitive: ULTRA da 90 chilometri e 7200 metri di dislivello positivo, TRAIL da 45 chilometri e 3500 metri D+ e RUN, la prova d’ingresso da 15 chilometri e 700 metri D+. Le gare ULTRA, TRAIL e RUN saranno affiliate all’ITRA (International Trail Running Association) ed attribuiranno punteggi per le gare “targate” UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc). MRW è però pensata per essere una gara una gara per tutti, ed è per questo che la prova RUN viene proposta anche in versione non competitiva e che per i più piccoli (bambini e ragazzi compresi tra 6 e 15 anni) saranno disegnati itinerari di differente lunghezza a seconda dell’età.

I percorsi si snoderanno lungo l'Alta Valle del Lys (il torrente alimentato appunto dai ghiacciai del secondo quattromila delle Alpi ), alternando tratti di sentieri conosciuti ad altri meno frequentati, ripristinati ad hoc per la gara e quindi tutti da scoprire. La mission del comitato organizzatore e delle amministrazioni locali è proprio sfruttare il volano sportivo per tenere vivo il ricco patrimonio sentieristico di queste vallate. Per l’edizione del debutto, cuore pulsante dell'evento con area di partenza e arrivo sarà il comune di Gressoney-La-Trinité. I trailer lungo il percorso toccheranno poi le località più suggestive del territorio di Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime.

Un'avventura di 90 chilometri con circa 7200 metri di dislivello alla scoperta degli angoli più belli e selvaggi dell’alta Valle del Lys. Il percorso ricalca nella prima e nell'ultima parte quello "TRAIL" da 45K con l'aggiunta dello stupendo Vallone di Loo, uno dei più suggestivi sentieri e colli nei comuni di Gaby e Issime (il villaggio di Niel, il Colle Lazoney, il Colle della Grande Mologna, il Colle della Vecchia, la Crenna dou Leu…), del Colle della Forca, del Colletto Taf e di Punta Regina. Un percorso ideale per gli amanti delle lunghe distanze che vogliono misurarsi su un percorso impegnativo ma veramente unico!

Un anello suggestivo di 45 chilometri con circa 3500 metri di dislivello che offre un bellissimo panorama sul massiccio del Monte Rosa. Il percorso prevede il passaggio per il villaggio di Sant'Anna (dove ammirerete da vicino il Monte Rosa), per la Diga del Gabiet, per il selvaggio vallone di Valdobbiola, per l'Ospizio Sottile, per il Laghetto Gover e per i caratteristici villaggi di Alpenzu. Ma la vera "chicca" di questa gara è la percorrenza dell'antico sentiero walser (Walser Waeg) e del panoramico sentiero che collega la conca del Gabiet al vallone Ciampa ripristinato appositamente per questa gara (da non perdere!). Ideale per chi ama i percorsi tecnici ed impegnativi senza rinunciare alla bellezza dei paesaggi.

Un anello di 15 chilometri con circa 700 metri di dislivello che passa per i centri di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, attraversando luoghi caratteristici come il Laghetto Gover, i villaggi Walser di Alpenzu piccolo e Alpenzu grande, la passeggiata della Regina e la frazione di Rong. Ideale per chi vuole avvicinarsi alla disciplina del trailrunning o semplicemente per chi vuole fare un trekking alla scoperta di Gressoney su un percorso senza particolari difficoltà tecniche.

Per info www.monterosaww.com