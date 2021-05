Il keniano Ekiru "regala" a Milano la maratona più veloce d'Italia

L'IMPRESA

L'atleta africano ha chiuso i 42,195 km in 2h02'57: mai si era corso tanto velocemente nel nostro Paese

A Milano si è corsa oggi la maratona più veloce di sempre in Italia. Il keniano Titus Ekiru ha dominato infatti i 42,195 km della Milano Marathon in 2h02'57, migliorando di quasi due minuti il crono di 2h04:46 da lui stesso firmato nel 2019 proprio asulle strade del capoluogo lombardo. Un tempo strepitoso per diventare il quinto atleta più veloce sulla distanza al mondo, a poco più di un minuto dal record di Eliud Kipchoge (2h01:39 nel 2018) che era finora anche il leader stagionale con il 2h04'30 stabilito il mese scorso. Tra le donne l'etiope Hiwot Gebrekidan si è invece imposta in 2h19:35, riuscendo così a battere il 2h20:08 realizzato quest'anno nell'areoporto di Siena Ampugnano dalla keniana Angela Tanui.

In generale è stata una maratona corsa a ritmi molto elevati. Tra gli uomini, con gli altri keniani Reuben Kipyego (2h03’55”) e Barnabas Kiptum (2h04’17”) al secondo e al terzo posto, sono stati addirittura in cinque a restare sotto il muro della 2h05’00”. Sicuramente merito delle scarpe di nuova generazione, del clima ideale e di un percorso velocissimo (un circuito di 7,5 chilometri da percorrere cinque volte dopo un primo giro di 4.695 metri con partenza e traguardo in piazza del Cannone, con il Castello Sforzesco sullo sfondo). In chiave italiana, il miglior piazzamento è stato di Anna Incerti (Fiamme Azzurre), diciassettesima nella prova femminile con 2h31:17.