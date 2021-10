Il Direttore di Gara Patrick Bauer: "L'avventura prosegue in ricordo del nostro fratello delle sabbie"

ENDURANCE TRAIL

L'incidente è avvenuto nel corso della seconda tappa dell'endurance trail da 250 chilometri che si svolge nel sud del Marocco.

di

STEFANO GATTI

Poco più di un mese dopo quello avvenuto in una delle gare dell'UTMB (l'Ultra Trail du Mont-Blanc), il mondo del trailrunning estremo fa di nuovo i conti con un incidente mortale, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre alla Marathon des Sables in Marocco, che è costato la vita ad un concorrente di nazionalità francese di cinquant'anni, del quale gli organizzatori di MDS non hanno rivelato l'identità, precisando però che la causa del decesso è stata un arresto cardiaco.

Questo il comunicato ufficiale emesso nella serata di ieri dagli organizzatori della durissima prova da 250 chilometri suddivisi in sette tappe, da domenica 3 a sabato 9 ottobre e che nella giornata di lunedì 4 si stava svolgendo nel sud-est del Marocco, ai margini occidentale del Sahara:

Oggi pomeriggio alle ore 17 GMT (le 19 in Italia, ndr) un concorrente francese della 35esima Marathon des Sables ha accusato un malore in un settore del percorso tra le dune di Merzouga. L'uomo, prossimo alla cinquantina, era in possesso di tutti i requisiti medici richiesti per prendere parta alla competizione, aveva raggiunto senza problemi il traguardo della prima tappa, senza bisogno di intervento del servizio medico. Dopo il suo malore, è stato immediatamente soccorso da due medici iscritti alla gara, che hanno azionato il segnale di emergenza e gli hanno praticato il masaggio cardiaco. Il Direttore Medico della gara lo ha raggiunto subito dopo in elicottero ed ha rilevato le operazioni di soccorso. Dopo quarantacinque minuti di rianimazione, l'equipe medica ha constatato il decesso dell'uomo. È la terza volta in trentacinque anni che si verifica un incidente mortale nel corso della Maathon des Sables.

Per rispetto alla famiglia dell vittima, non verranno rivelate le sue generalità. I familiari sono stati immediatamente informati di quanto accaduto. Il Direttore di Gara Patrick Bauer ha comunicato la notizia ai concorrenti riuniti al bivacco in serata. Lo staff e gli atleti sono estremamente colpiti. Patrick Bauer e tutta la famiglia di MDS esprimono le loro condoglianze ai familiari della vittima. Un team di psicologi è a disposizone di tutti quelli che ne dovessero avere bisogno. Per rispetto di tutti coloro che sono coinvolti in questa avventura, lo staff ha deciso di proseguire la corsa. Un minuto di silenzio è stato programmato alla partenza della terza tappa. Continuare sarà anche il modo di rendere omaggio alla memoria di questo nostro fratello delle sabbie".