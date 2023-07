Golden Trail World Series a Canazei: appuntamento in quota sulle Dolomiti

SKYRUNNING

© @GoldenTrailSeries/Martina Valmassoi Dopo la “Febbre Basca” di Zegama e le “Montagne Russe” della Marathon du Mont-Blanc, i protagonisti del terzo appuntamento di Golden Trail World Series sono pronti ad imboccare il “corridoio per l’inferno”. Questo l’appellativo o se preferite il nickname assegnato a DoloMyths Run SkyRace. Il circuito iridato targato Salomon approda nel weekend centrale di luglio a Canazei per la venticinquesima edizione di un grande classico delle corse a fil di cielo. Primo appuntamento stagionale in Italia, il "Couloir Of Hell" di DoloMyths rappresenta la conclusione del girone d’andata della “regular season” di GTWS powered by Salomon prima della Sierre-Zinal ferragostana e delle due tappe nordamericane di fine estate. Senza dimenticare che i top runners del circuito torneranno in Italia nella seconda metà di ottobre per giocarsi la vittoria assoluta nella Grand Final di Golfo dell’Isola Trail Race in Liguria.

Non sarà certamente un weekend come tutti gli altri, quello che ci apprestiamo a vivere da venerdì 14 a domenica 16 luglio a Canazei. La nota località della Val di Fassa sarà il cuore pulsante del trail internazionale: il clou sarà sabato 15 luglio con lo start della prova italiana di Golden Trail World Series 2023. DoloMyths Run Skyrace festeggia il suo venticinquesimo compleanno. Salomon Italia ricorda come la storia di questo evento abbia avuto origini nel 1998 dalla volontà di Diego Perathoner e Sergio Valentini, due soci del Soccorso Alpino della Val di Fassa che decisero di "inventare" una manifestazione dedicata alla corsa in quota nella loro regione. A fare la differenza (allora come oggi) è il percorso: straordinario, altamente suggestivo e indimenticabile. Se vogliamo, una sorta di "Gran Premio di Montecarlo" della corsa sui sentieri! Ventidue chilometri di sviluppo lineare (dieci in salita, dodici in discesa) per un dislivello positivo di 1750 metri. Partenza e arrivo sono come da tradizione fissati in Piazza Marconi a Canazei.

Si sale ai 2239 metri di Passo Pordoi, poi ai 829 metri di Forcella Pordoi. La salita termina sulla caratteristica piramide sommitale del Piz Boè (GPM della gara a quota 3152 metri). La discesa prevede il passaggio al Rifugio Boè (metri 2871), prosegue lungo l’incantevole Val Lasties e tocca la località Pian de Schiavaneis prima della picchiata finale verso Piazza Marconi. Top runners a parte, per gli amatori in gara occhio ai due cancelli orari di Forcella Pordoi (due ore e 30 minuti dal via) e del Rifugio Boè (tre ore e 30) da raggiungere in tempo utile per candidarsi alla medaglia finisher (tempo massimo: cinque ore e 30 minuti).

Sei soli anni dopo la sua istituzione, l'evento DoloMyths ottenne il suo primo riconoscimento a livello internazionale, entrando nel 2004 a far parte del calendario Skyrunner World Series, diventandone subito una delle tappe fisse. Sono anni di consacrazione e di rapida crescita a livello di presenze di atleti élite e di numero degli iscritti. Più recentemente (nel 2018) aumentano anche coinvolgimento e supporto da parte di Salomon. L’evento assume la denominazione"DoloMyths Run Skyrace", unendosi proprio cinque anni fa all'evento Sellaronda Ultra Trail e Vertical Kilometer. Il riconoscimento finale nel 2019, quando DoloMyths Run Skyrace entra nel calendario Golden Trail World Series: il più grande spettacolo del trailrunning firmato Salomon. Nello stesso anno si aggiunge all'evento una nuova gara, l'Half-Trail da 26 chilometri che riprende i percorsi di Sellaronda Ultra Trail.

L'albo d'oro di Canazei parla chiaro: qui i migliori interpreti della specialità (e solo loro!) hanno lasciato il segno. Limitandoci agli ultimi quindici anni, da Kilian Jornet (vincitore nel 2008 e poi per tre volte consecutive dal 2012 al 2014) a Stian Angermund, vincitore nel 2018 e nel 2021. E poi ancora da Tadei Pivk (2015 e 2016) a Davide Magnini (vincitore nel 2019 e nel 2022), quest’anno purtroppo impossibilitato causa infortunio a difendere il titolo conquistato un anno fa (tra l’altro mancando di soli ventinove secondi il record by Kilian), per una doppietta azzurra completata al femminile da Martina Valmassoi, ultima (si fa per dire) di una shortlist di campionesse vincenti a Canazei che elenca nomi del calibro di Judith Wyder, Laura Orguè i Vila e Megan Kimmel.

I RECORD DA BATTERE

Il record maschile è stato stabilito dieci anni fa da Kilian Jornet in due ore, zero minuti e 11 secondi: con Marco De Gasperi secondo in volata e accreditato di un tempo di soli tre secondi superiore! Più recente il primato femminile, fissato quattro anni fa da Judith Wyder in due ore, 18 minuti e 51 secondi. Occorre precisare che nel 2021 la stessa Wyder e il vincitore di gara-uomini Angermund “staccarono” prestazioni inferiori ai record ufficiali (il norvegese abbassando di quasi nove minuti il primato di King Kilian e scendendo quindi sotto il fatidico muro delle due ore) ma in quella occasione il percorso - a causa della fitta nebbia - subì il “taglio” del passaggio sulla piramide del Piz Boè.

TOP RUNNERS UOMINI

Dopo la vittoria a Zegama e il quarto posto di Chamonix, sulle Dolomiti il pettorale giallo di leader maschile spetterà allo spagnolo Manuel Merrillas (Team SCARPA), a caccia di punti preziosi su un terreno super tecnico, particolarmente adatto alle sue caratteristiche! Manuel dovrà vedersela con Stian Angermund (ASICS), vincitore della classifica generale di GTWS 2021. Anche il polacco Bart Przedwojewski (Team Salomon), attualmente terzo nel ranking alle spalle del fuoriclasse elvetico Rémi Bonnet, proverà a sfruttare il terreno tecnico della Skyrace di Canazei per cercare di conquistare la sua prima vittoria dell’anno. Le chances di Elhousine Elazzaoui (Pini Mountain Racing, secondo a Zegama), sono legate alla ripresa del marocchino dopo la caduta nella Marathon du Mont-Blanc, di Chamonix. Anche lui fortissimo sul “tecnico”, il francese Frédéric Tranchand (Team Scott) è alla sua prima presenza nel calendario 2023 di GTWS. Assente a Chamonix, Robert Pkemoi di Sky Runners Kenya spera di ripetere la performance di Zegama e di entrare ancora una volta nella top five. Altri atleti ai quali prestare attenzione sono il britannico Thomas Roach (Lewes Athletics), l’austriaco Manuel Innerhofer (Team Salomon), il suo compagno di squadra norvegese Anders Kjærevick e l’elvetico Roberto Delorenzi (Brooks Trail Runners). Tra gli italiani, puntano in alto - in tutti i sensi - Luca Del Pero (Lario Skyrunners/Team SCARPA) e le punte di Salomon Italia Andrea Rota e Mattia Bertoncini.

TOP RUNNERS DONNE

Prima a Zegama e sesta a Chamonix, la tedesca Daniela Oemus (Team Salomon) indosserà ancora una volta il pettorale giallo di leader della classifica generale GTWS. Dovrà però vedersela con la compagna di squadra statunitense Sophia Laukli, che ha confermato la sua presenza in Italia dopo la vittoria alla Marathon du Mont-Blanc.

Dopo una lunga assenza per infortunio, molto attesa e anzi attenzionata (da parte delle due avversarie) è la due volte vincitrice (e recordwoman) a Canazei Judith Wyder (Team HOKA),che fa il suo grande ritorno nella Golden Trail Series, ha vinto la GTWS 2019. In lizza per i gradini del podio anche la francese Élise Poncet (Team Millet), una delle migliori discesiste al mondo. Attualmente seconda nella classifica generale, l’elvetica Therese Leboeuf (Compressport/Leboeuf) proverà a dare ulteriormente spessore ad una stagione fin qui brillante. Da tenere d'occhio anche atlete come l'azzurra Fabiola Conti, la neozelandese Caitlin Fiedler (Team Salomon), la messicana Karina Carsolio, e la Anna-Stiina Erkkilä (ASICS).

Tra gli atleti più attesi al via della DoloMyths del venticinquennale ci sono anche i portacolori della “corazzata” Salomon Running Italia: Caterina Stenta, Stephanie Jimenez, Christian Modena, Federico Presa, Francesco Mangano e i già citati Andrea Rota e Mattia Bertoncini.

"Per quanto riguarda la gara. sono molto concentrato è carico per fare bene, visto i due risultati del circuito prima a Zegama e poi a Chamonix. Essendo alla mia quarta partecipazione, il percorso lo conosco molto bene. Proverò a spingere fin dall’inizio per abbassare il mio tempo dell’anno scorso e guadagnare punti nel ranking”. (Mattia Betrtoncini)

"Sabato 15 Luglio sarà una giornata emozionante: gareggiare in Val di Fassa nelle Golden Trail World Series insieme alle più grandi interpreti delle Skyrace è un'opportunità alla quale voglio arrivare preparata e pronta a dare il mio massimo. Un percorso bello ripido fino al Piz Boè per poi scendere velocissimi di nuovo fino a Canazei. Sarà una gara veloce e molto competitiva. Spero di recuperare in fretta dalla MMB e arrivare fresca e pronta a spinger forte… non vedo l'ora!" (Caterina Stenta)

SALOMON EXPO AREA

Salomon invita a visitare lo stand presso il Village della gara per scoprire con il team di esperti la nuova collezione di calzature, abbigliamento ed accessori per il trail running della stagione SS23. L'Area Expo Salomon sarà il punto di aggregazione della vivace community di atleti, ambassador e dello staff Salomon.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND DOLOMYTHS RUN 2023

Venerdì 14/07

10:00 Apertura area expo – Piazza Marconi Canazei

Apertura ufficio gare – presso Cinema Marmolada Canazei

18:30 Briefing tecnico – Piazza Marconi Canazei

20:00 Chiusura area expo – Piazza Marconi Canazei

Chiusura ufficio gare – presso Cinema Marmolada Canazei

Sabato 15/07

06:00 Apertura ufficio gare

08:00 Partenza 25° DoloMyths Run Skyrace 2023 – Piazza Marconi Canazei

09:00 Apertura area expo – Piazza Marconi Canazei

12:00 Pranzo presso pala DMR località Ciuch di Canazei

19:00 Chiusura area expo – Piazza Marconi Canazei

Cena – presso pala DMR località Ciuch di Canazei

20:30 Premiazioni 25° DoloMyths Run Skyrace 2023 - località Ciuch di Canazei a seguire…

Concerto e Dj Dany – località Ciuch di Canazei

Domenica 16/07

06:30 Alba con DoloMyths Run Stazione funivia valle

09:30 Apertura area expo – Piazza Marconi Canazei

10:30 Partenza DoloMyths Run Mini Skyrace – Piazza Marconi Canazei

13:00 Chiusura area expo – Piazza Marconi Canazei

Chiusura evento – Piazza Marconi Canazei

